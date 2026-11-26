A través de un comunicado oficial difundido este jueves, la Oficina del Presidente de la República Argentina celebró la sanción definitiva en el Congreso de la Nación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) .

Según indicó el Ejecutivo, la ley establece como misión primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento monetario al sector público .

Desde Casa Rosada señalaron que la normativa fortalece la independencia del Banco Central, limita las causales de remoción de sus autoridades y excluye al Ministro de Economía de las reuniones de su Directorio . Asimismo, remarcaron que el texto aprobado fija una serie de restricciones financieras centrales :

Prohibición de asistencia: Veda los préstamos al Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios .

Fin de la emisión fiscal: Elimina los adelantos transitorios al Tesoro y la compra directa de deuda pública .

Blindaje de reservas: Deroga el régimen de reservas de libre disponibilidad, declara inembargables las reservas internacionales y habilita transferir al Tesoro únicamente utilidades efectivamente realizadas .

Saneamiento: Crea un mecanismo para reducir las obligaciones recíprocas entre el Tesoro y el Banco Central y actualiza su marco regulatorio .

En el pronunciamiento oficial, el Gobierno sostuvo que la sanción pone fin a "casi dos décadas de utilización política del Banco Central", situando el inicio de ese proceso en 2010, cuando —según el texto— la administración de Cristina Kirchner dispuso el uso de USD 10.000 millones de reservas para crear el Fondo del Bicentenario con la intervención de la entonces titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, y posteriormente modificó la Carta Orgánica en 2012 para ampliar las facultades de emisión .

Finalmente, el presidente Javier Milei agradeció a los diputados y senadores que acompañaron la ley y afirmó que la reforma "pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional", sentando las bases de una autoridad monetaria enfocada exclusivamente en resguardar el valor del peso .