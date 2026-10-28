Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro pasó por Argentina antes de huir a Estados Unidos

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó este miércoles que el senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia y que, poco después, partió en un vuelo privado con destino a Ecuador.

Según el comunicado difundido por el organismo en su cuenta oficial de X, Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país a las 22:50 del martes 27 de octubre por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

Migraciones precisó que los cuatro presentaron "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país" y que los tránsitos fueron registrados "sin incidentes".

De acuerdo con el comunicado oficial, a las 23:30 —unos 40 minutos después del ingreso— la comitiva abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. cuyo plan de vuelo consignaba como destino la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La huida de la Justicia de Bolsonaro y su familia

La partida de Bolsonaro se produjo después de su derrota en la segunda vuelta electoral del domingo ante Luiz Inácio Lula da Silva, y en medio de un cerco judicial en Brasil.

Según informaron medios brasileños, el magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes le había ordenado entregar sus pasaportes a la Policía Federal y le había prohibido salir del país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción. La Policía Federal habría anulado los documentos tras el vencimiento del plazo para entregarlos.

La decisión de Moraes se habría basado en una declaración de su hermano Eduardo Bolsonaro del 23 de octubre, en la que planteaba que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.

El senador había calificado la medida como "una cuestión política" y aseguró que no tenía intención de abandonar el país, sin embargo lo terminó haciendo y de manera ilegal.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que expedirá visados a Bolsonaro y a su familia.