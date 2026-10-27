Un tornado azotó el centro de Chile dañando casas y escuelas

Foto: Municipalidad de Requínoa

Un tornado y un fuerte temporal primaveral azotaron este lunes la zona central de Chile, con graves daños materiales en una localidad al sur de Santiago y la inundación de decenas de calles en barrios cordilleranos de la capital, informaron las autoridades.

El tornado se registró ayer cerca de las 17:30 en Requínoa, una comuna de la Región de O'Higgins, a unos 100 kilómetros al sur de Santiago, y alcanzó vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El balance preliminar de Senapred consignó 70 viviendas con daños —principalmente por voladuras de techos—, 12 postes del tendido eléctrico afectados y alrededor de 4.000 clientes sin suministro eléctrico.

Por otra parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, explicó que en una hora cayeron 20 milímetros de agua, una cifra "realmente gigantesca para una ciudad como Santiago", por lo que varias calles están anegadas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la alerta roja por riesgo de remociones en masa y aluviones en diez comunas de la Región Metropolitana, entre ellas varias del sector oriente y precordillerano de la capital. La medida se sustenta en los pronósticos de la DMC, que anticipaban lluvias de entre 10 y 20 milímetros en el valle y de 15 a 25 en la precordillera, y en un informe del Sernageomin que advertía una probabilidad moderada de deslizamientos por la saturación de los suelos.

El segundo tornado en dos semanas

El tornado de Requínoa es el segundo registrado en Chile en menos de dos semanas, después del que afectó a una comuna de Santiago el pasado 13 de octubre, y superó en intensidad a otros eventos similares ocurridos en el país en julio.

Los expertos vinculan la mayor frecuencia de estas tormentas severas en primavera con el fenómeno de El Niño, que ha alterado los patrones de precipitación y generado condiciones propicias para la formación de granizos y tornados en la zona central.