Un diputado nacional del PJ pidió informes al Gobierno provincial por las transferencias de coparticipación a Ushuaia y Río Grande

Izq. Diputado Araujo | Der. Gdor. Gustavo Melella

El diputado nacional por Tierra del Fuego Jorge Neri Araujo Hernández presentó una solicitud formal de informes al Gobierno provincial para conocer el estado de las transferencias de coparticipación a los municipios de Ushuaia y Río Grande, en medio de las diferencias públicas entre ambas administraciones por las demoras en el envío de fondos.

En la nota, dirigida al Ministerio de Economía que conduce Alejandro Barrozo, el legislador justicialista pidió información "oficial, detallada y documentada" sobre las obligaciones pendientes de la Provincia con ambos municipios.

La solicitud se originó a partir de "información difundida públicamente por medios periodísticos" que señalaron avances en el cumplimiento de pagos con Ushuaia, mientras que desde Río Grande se manifestaron preocupaciones por demoras en las transferencias y el incremento de los fondos pendientes de percepción.

El diputado solicitó seis puntos concretos: el monto total adeudado a cada municipio con indicación de períodos y conceptos; el detalle de las transferencias efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026; la identificación de los recursos devengados, liquidados o pendientes de transferencia; la explicación de los criterios y procedimientos de pago aplicados a cada comuna; la existencia de un cronograma de regularización; y las medidas adoptadas para garantizar "criterios objetivos, transparentes y equitativos" en el envío de fondos.

En la solicitud, el diputado argumentó que el requerimiento se ve reforzado por la situación económica y social de la provincia, en particular la de Río Grande. Mencionó "la caída de la actividad industrial, los cierres de establecimientos fabriles, la pérdida de puestos de trabajo y la retracción del consumo", circunstancias que, según sostuvo, repercuten directamente sobre las familias, los comercios, las pymes y la economía local.

En ese sentido, afirmó que "la recepción oportuna de los recursos que corresponden a los municipios resulta fundamental para garantizar la continuidad de los servicios públicos, atender las necesidades de la población y sostener la capacidad de respuesta de los gobiernos locales".

Un pedido con matiz político

La solicitud adquiere una particularidad política: Araujo Hernández integra el Partido Justicialista, el mismo espacio al que pertenece el gobernador Gustavo Melella, referenciado en Forja. El pedido de informes a un gobierno del propio signo político se produce en un contexto de diferencias públicas entre los municipios y la Provincia por el envío de fondos, y a pocos días de que el legislador nacional haya cuestionado públicamente la demora en las transferencias.

El diputado aclaró en la nota que la solicitud "no implica dar por acreditada la existencia de un trato discriminatorio hacia ninguna administración municipal". Según escribió, la finalidad es "obtener información oficial suficiente para esclarecer las diferencias señaladas públicamente y determinar si responden a circunstancias financieras, administrativas o a otros criterios de gestión debidamente fundados".

En el tramo final de la presentación, Araujo Hernández solicitó que el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, "tome conocimiento de la presente y, en el ámbito de sus responsabilidades, intervenga a fin de facilitar la elaboración y remisión de la información requerida". Y agregó: "La transparencia en la administración de los recursos públicos constituye una obligación institucional y una condición indispensable para fortalecer la confianza entre los distintos niveles de gobierno y garantizar un tratamiento equitativo a todas las comunidades fueguinas".

El diputado pidió que la información sea remitida "con el mayor grado de detalle posible, acompañada de la documentación respaldatoria pertinente", y cerró la nota con un saludo formal al ministro. Hasta el momento, no se registró una respuesta oficial del Ministerio de Economía.