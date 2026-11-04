Milei le respondió al Papa León XIV: "La Argentina lo espera con enorme alegría"
El presidente Javier Milei le respondió este miércoles al papa León XIV en la red social X, luego de que el Sumo Pontífice confirmara su inminente viaje a Sudamérica, que incluirá una escala en la Argentina .
"Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría", escribió el mandatario. Y agregó: "Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos". Milei cerró su publicación con una bienvenida directa: "¡Lo esperamos, Santo Padre!" .
La respuesta del Presidente se produjo minutos después de que el Pontífice publicara en su cuenta en español de X: "El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría" .
La agenda del Papa en el país
León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11. Su agenda incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján .
El lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil. El miércoles 11 recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú .
El encuentro entre Milei y el Pontífice está previsto para el domingo 8 en la Casa Rosada, en el marco de la ceremonia de bienvenida oficial .
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