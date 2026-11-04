Milei le respondió al Papa León XIV: "La Argentina lo espera con enorme alegría"

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El presidente Javier Milei le respondió este miércoles al papa León XIV en la red social X, luego de que el Sumo Pontífice confirmara su inminente viaje a Sudamérica, que incluirá una escala en la Argentina .

"Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría", escribió el mandatario. Y agregó: "Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos". Milei cerró su publicación con una bienvenida directa: "¡Lo esperamos, Santo Padre!" .

La respuesta del Presidente se produjo minutos después de que el Pontífice publicara en su cuenta en español de X: "El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría" .

La agenda del Papa en el país

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11. Su agenda incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján .

El lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil. El miércoles 11 recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú .

El encuentro entre Milei y el Pontífice está previsto para el domingo 8 en la Casa Rosada, en el marco de la ceremonia de bienvenida oficial .