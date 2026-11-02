Milei realizará un nuevo viaje a España para la Cumbre Iberoamericana junto a Karina y Quirno

El Presidente partirá el martes a la noche junto a Karina Milei y Pablo Quirno para participar del encuentro que reúne a 22 países el 4 y 5 de noviembre. Su visita anterior, a mediados de octubre, terminó con una condena formal del Gobierno español por llamar "dictador" y "corrupto" a Pedro Sánchez.
Nacionales02/11/2026
karina milei

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará los días 4 y 5 de noviembre, acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Los tres funcionarios partirán el martes a las 23 hacia España, según confirmó la agenda oficial difundida por Presidencia . La cumbre reunirá a líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

El viaje tiene una particularidad: se produce menos de dos semanas después de que Milei visitara Madrid para un foro económico, donde calificó a Sánchez de "impresentable dictador", "ladrón" y "corrupto" .

El Gobierno español respondió con una "enérgica condena" a "los insultos y calumnias" y advirtió que "no acepta injerencias externas ni ataques e injurias a su presidente" .

Aquella visita no incluyó reuniones con el rey Felipe VI ni con miembros del Ejecutivo.

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