El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina tras su operación y llegará el 8 de noviembre

El Papa León XIV confirmó este lunes que viajará a la Argentina en noviembre, tras haber sido operado recientemente de un adenocarcinoma pulmonar, y despejó así las dudas que habían surgido sobre la realización de la gira por Sudamérica.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", publicó el líder católico en su cuenta oficial de la red social X. Y agregó: "Estoy deseando regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría".

La confirmación fue acompañada por un comunicado de la "Santa Sede", que aseguró que el Pontífice "ha expresado alegría y entusiasmo" por su próximo viaje hacia América Latina, además de manifestar "sus esperanzas" de que la visita "fortalezca el compromiso de los cristianos en la proclamación del Evangelio".