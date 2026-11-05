El Gobierno pasó la motosierra y cerró 72 registros automotores en todo el país

🔊 Versión en audio ▶ Escuchar noticia ⏹ Detener

El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, oficializó la supresión de 72 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en distintos puntos del país, en el marco del "Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor", que prevé continuar cerrando esas oficinas públicas.

La medida se formalizó a través de la Resolución 538/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficia, en el cual se especifica que del total de oficinas alcanzadas, 67 corresponden a nuevas supresiones incluidas en el Anexo I, mientras que las 5 restantes figuran en el Anexo II y corresponden a dependencias cuya eliminación ya había sido dispuesta en resoluciones anteriores, pero cuyo cierre material aún no se había concretado. Entre estas últimas se encuentran registros de La Matanza, Mercedes, Morón, Concepción del Uruguay y Rosario .

El alcance geográfico abarca a 16 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 19 registros suprimidos, entre ellos los de Quilmes, Merlo, General Rodríguez, San Pedro, Azul, Balcarce y Tandil. Le siguen Santa Fe con 12, Córdoba con 10, Entre Ríos con 5, y dependencias en Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán .

En el caso de Misiones, la oficina afectada es el Registro Seccional con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Posadas (código 64004) . En Entre Ríos, en tanto, se cierran seis dependencias, entre ellas la de General Ramírez, especializada en maquinaria agrícola y créditos prendarios .

Qué pasa con los trámites y los vehículos

La resolución instruye a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) a concretar el cierre operativo de las oficinas en un plazo improrrogable de 60 días hábiles. Durante ese período, el organismo deberá reasignar los dominios y trámites radicados en las dependencias suprimidas a los registros que permanezcan operativos .

Además, la norma faculta a los registros que sigan funcionando a ampliar sus competencias y realizar trámites de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas, independientemente de las materias que tuvieran asignadas originalmente. Los encargados titulares que absorban nuevas funciones mantendrán su cargo y extenderán su nombramiento a la nueva denominación registral .

La medida se enmarca en un proceso de reducción de la estructura registral que el Gobierno viene profundizando desde el inicio de la gestión. Según los considerandos de la resolución, la decisión recae sobre seccionales que se encuentran intervenidos por vacancia en el cargo de encargado titular, y da continuidad a medidas previas de unificación y supresión .