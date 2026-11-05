Papa León XIV en Argentina: Río Grande transmitirá la visita del Papa en la pantalla del Parque de los 100 Años

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La visita del papa León XIV al país podrá seguirse en vivo desde Río Grande. A través de una pantalla ubicada en el Parque de los 100 Años, se transmitirán los principales momentos de la agenda del Sumo Pontífice durante sus cuatro días en la Argentina.

Las transmisiones organizadas por el Municipio comenzarán el domingo 8 de noviembre a las 16:30, con la llegada del Papa al Aeroparque Jorge Newbery. Una hora más tarde, a las 17, se podrá acompañar su visita al Monumento al General San Martín.

La agenda continuará el lunes 9, a las 11:30, con la Santa Misa. El martes 10 habrá dos instancias: a las 10 se compartirá una nueva celebración religiosa y, a las 20:15, se transmitirá el encuentro del líder religioso con los jóvenes.

El cierre de la visita apostólica se podrá ver el miércoles 11 a partir de las 10, con la Santa Misa desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján.