Loteo municipal de Río Grande: quedan pocos días para anotarse y el sorteo será en diciembre

El Programa Público-Privado de Loteo Municipal de Río Grande entrará en su etapa final de inscripción. El próximo miércoles 11 de noviembre vence el plazo para que las familias interesadas se postulen y puedan acceder a uno de los terrenos.

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La subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Florencia Ortiz, brindó detalles del mecanismo y remarcó una de las características centrales del programa: "La novedad de esta propuesta es que los recursos que las familias aporten por la compra de los lotes serán reinvertidos en la infraestructura necesaria para finalizar las obras".

La postulación se realiza de manera exclusiva online a través del Portal Ciudadano del Municipio de Río Grande. Allí, los interesados deben completar el formulario correspondiente y presentar la Declaración Jurada Digital. Aquellos que ya estén inscriptos en el Registro de Demanda Habitacional también deberán realizar esta nueva postulación, mientras que quienes no formen parte del registro podrán hacerlo si cumplen las condiciones.

Los requisitos para participar son: ser mayor de 18 años, acreditar más de dos años de residencia en la ciudad y no poseer otro lote ni solución habitacional. Asimismo, Ortiz precisó que en esta convocatoria el programa "está destinado para aquellas familias que puedan hacer un aporte inicial".

Para quienes hayan tenido dificultades con el trámite digital, el Municipio dispuso que puedan acercarse a las oficinas de Hábitat para recibir asesoramiento y completar la postulación con ayuda del equipo municipal.

Una vez finalizado el período de inscripción, el Municipio llevará adelante la corroboración de los datos declarados por cada postulante. Quienes cumplan con las condiciones establecidas serán habilitados para participar del sorteo público ante escribano.

"Una vez cerrada la inscripción, la Autoridad de Aplicación realiza el control de los datos declarados por cada postulante, y recién después se hace el sorteo, que está previsto para la primera semana de diciembre", detalló la funcionaria.