Lilia Lemoine defendió el gasto de la visita del Papa con duros insultos a la diputada Marcela Pagano

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La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, salió a defender el gasto estatal destinado a la organización de la visita del papa León XIV al país, en medio de las críticas por el costo del operativo. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde utilizó un tono agresivo y descalificador contra su par Marcela Pagano, quien había cuestionado el desembolso económico.

"Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo. NO ES GRATIS. Por eso bajamos el gasto público tanto como se pueda. Pero LA VISITA DEL PAPA ERA MÁS QUE IMPORTANTE PARA LOS ARGENTINOS", escribió la legisladora en respuesta a las denuncias de Pagano.

Lemoine no se limitó al tema del presupuesto y lanzó una serie de acusaciones personales contra la diputada, a quien calificó de "foca descerebrada" y "vendepatria". "Pasa que la jugás de católica y sos una vendepatria que le hace favores a rusos e iraníes y no trabajás para Argentina", sostuvo.

El millonario costo del operativo papal

Las críticas de Pagano, que motivaron la furia de Lemoine, se centran en las contrataciones que el Gobierno nacional realizó para la logística de la visita. De acuerdo con los documentos oficiales publicados en el portal COMPR.AR, el Estado nacional adjudicó 20.477 millones de pesos en siete contrataciones directas por urgencia, de las cuales seis estuvieron destinadas a la misa y la vigilia de jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El contrato más abultado fue para la productora DF Entertainment (propiedad de Diego Finkelstein y controlada por Live Nation), que se llevó 8.690 millones de pesos para la producción integral del evento y el armado de un sector VIP para miles de invitados. Le siguieron Nuevos Aires Producciones (4.547,7 millones para estructuras y vallado), Recordvision (3.090 millones para la señal oficial de TV), PRG Argentina (1.979,3 millones para sonido e iluminación) y Fidias Energía (1.736 millones para generadores y torres de luz). La séptima contratación fue para la Casa Rosada, por 209 millones de pesos en alfombras y cortinas nuevas.

Pagano denunció que se invocó una "urgencia" para evitar la licitación pública, a pesar de que la visita papal se conocía con meses de anticipación, y estimó el gasto total en más de 20.350 millones de pesos (unos 13 millones de dólares). A esta cifra se suman los 3.024 millones aportados por la provincia de Buenos Aires para la etapa de Luján y los más de 5.500 millones recaudados por la Iglesia católica a través de donaciones privadas y colectas.

En el centro de la polémica también quedó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según diferentes fuentes, las invitaciones a los famosos y celebridades que disfrutaron del sector exclusivo con catering fueron cursadas por el gobierno porteño, a través de su Dirección de Ceremonial y Protocolo.