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Salta | Gendarmería secuestró 108 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna vacío

El rodado de bandera boliviana fue interceptado en la Ruta Nacional 34. Los efectivos hallaron cuatro mochilas con 102 paquetes en el interior del tanque. El conductor quedó detenido.

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Un operativo de Gendarmería Nacional permitió desarticular el traslado de un importante cargamento de estupefacientes en la provincia de Salta. Los efectivos secuestraron 108 kilos con 50 gramos de cocaína que se encontraban ocultos en el interior de un camión cisterna que circulaba vacío.

El procedimiento se llevó a cabo sobre el kilómetro 1.375 de la Ruta Nacional 34, en el Paraje Senda Hachada. Allí, personal de la Sección Senda Hachada, dependiente del Escuadrón 52 "Tartagal", detuvo la marcha del vehículo de carga, que tenía matrícula de Bolivia, para una inspección de rutina.

Durante el control, los uniformados constataron anomalías en el interior del tanque cisterna: no contenía ningún tipo de líquido o combustible. Al retirar la tapa e ingresar para revisar el compartimento, los gendarmes encontraron cuatro mochilas que contenían 102 paquetes rectangulares, en su mayoría embalados con cinta de color amarilla y el resto con cinta verde.

Ante la sospecha, el personal realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, determinando un peso total de 108 kilos con 50 gramos.

Por orientación de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, la fuerza procedió a la detención e incomunicación del conductor del rodado. Además del cargamento de estupefaciente, se secuestraron el camión cisterna, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

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