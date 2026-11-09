De la liturgia al VIP de los famosos: estalló la polémica por la carpa reservada en la misa del Papa León XIV

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La misa que el papa León XIV encabezó este lunes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, quedó en el centro de una controversia que se trasladó rápidamente a las redes sociales. Mientras miles de fieles siguieron la celebración desde distintos sectores del predio y detrás de los vallados, imágenes de espacios reservados para invitados especiales, con comodidades y servicio de catering, despertaron críticas por el trato diferenciado durante un acontecimiento religioso de convocatoria masiva.

La polémica tomó fuerza a partir de publicaciones difundidas en redes sociales, una de ellas por Angie Landaburu, pareja del empresario Augusto Marini, vinculado al sector del streaming y propietario de señales como Blender y Carajo. En las imágenes que circularon se observaba una carpa climatizada con mesas servidas, café, jugos, sándwiches y otros productos de desayuno, además de espacios protegidos del sol.

Entre las personalidades que asistieron desde sectores privilegiados fueron mencionadas Yanina Latorre, Carolina “Pampita” Ardohain, Analía Franchín, Cristina Pérez y Flor de la V, junto con Landaburu y Marini. La difusión de esas imágenes generó cuestionamientos por el contraste entre las condiciones de los invitados y las de buena parte del público que se acercó para participar de la misa.

Acceso gratuito, pero con sectores diferenciados

En medio de las versiones sobre una posible venta de pases VIP, la organización sostuvo que la celebración fue de acceso gratuito y que no se comercializaron entradas. Sin embargo, el esquema de ingreso contempló distintas modalidades: hubo espacios para el público general y sectores destinados a personas previamente inscriptas, con accesos identificados mediante códigos QR.

La producción integral del encuentro estuvo a cargo de DF Entertainment, que utilizó su plataforma digital para gestionar invitaciones y acreditaciones. La existencia de esos mecanismos alimentó las versiones sobre una supuesta venta de ubicaciones, aunque no equivale por sí misma a la comercialización de entradas.

La productora también quedó bajo la atención pública por el costo de la organización. La contratación del servicio integral de producción y coordinación general fue adjudicada por el Gobierno nacional a DF Entertainment por $8.690 millones, según la información publicada por Chequeado a partir de los registros oficiales. El gasto forma parte de los cuestionamientos sobre los recursos destinados a la visita papal.

La controversia también tuvo repercusiones entre las personalidades que asistieron a la celebración. Yanina Latorre respondió a las críticas y explicó que su presencia se debió a una invitación formal recibida por los canales protocolares de la organización. Además, negó haber pagado por el lugar desde el que siguió la misa.

La discusión terminó desplazando parte de la atención de la celebración religiosa hacia la organización del acontecimiento, los gastos públicos y los privilegios otorgados a determinados invitados durante una de las actividades centrales de la visita de León XIV a la Argentina.