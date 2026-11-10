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Luján se blinda para la última misa del Papa: 11.000 policías, autopista cerrada y 2.500 millones para el operativo

La Provincia desplegó un fuerte operativo de seguridad en la Autopista del Oeste y los accesos a la Basílica. El Gobierno bonaerense recibió un financiamiento de hasta 2.500 millones de pesos del CFI para organizar la visita. Se esperan 1,7 millones de fieles.
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Luján se prepara para recibir este miércoles la última misa del papa León XIV en la Argentina con un operativo de seguridad sin precedentes. Desde este martes al mediodía, la Autopista del Oeste y los accesos a la Basílica se convirtieron en un espacio fuertemente custodiado por la Policía bonaerense.

A medida que se avanza por la autopista, el despliegue se hace visible: efectivos apostados en los ingresos, en los puentes que cruzan la traza y en los puestos de control. En la previa, también se observan trabajos de mantenimiento y mejoras en la zona, como el corte de pasto y la puesta en valor de sectores linderos al camino que conduce al santuario. Para los peregrinos, ya hay puntos de hidratación.

El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad bonaerense, contempla tres anillos de contención y la participación de fuerzas federales en el perímetro cercano a la Plaza Belgrano. El cierre total de la Autopista del Oeste, desde la avenida General Paz hasta Luján, comienza a regir desde esta medianoche. 

El costo del operativo

El despliegue logístico y de seguridad tiene un costo significativo para las arcas provinciales. Según se informó oficialmente, la provincia de Buenos Aires recibirá hasta 2.500 millones de pesos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para financiar la organización de las actividades vinculadas con la visita papal. El convenio fue firmado por el gobernador Axel Kicillof y comprende, además de Luján, las actividades que se realizaron en el partido de Almirante Brown.

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