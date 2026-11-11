Irán declaró a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como "organizaciones terroristas"

Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán sobre las Fuerzas Armadas de Argentina

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció este miércoles que el país ha designado a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como "organizaciones terroristas". La medida constituye una represalia directa a la decisión del Gobierno de Javier Milei de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la misma categoría, una determinación adoptada a finales de marzo pasado.

A través de un comunicado oficial, la diplomacia iraní calificó la decisión argentina de "hostil y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional". En ese sentido, justificó su accionar amparándose en el "principio de reciprocidad" y en una ley nacional que establece que "todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de Estados Unidos de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a medidas recíprocas".

El texto oficial fue categórico al respecto: "El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción". De esta manera, Teherán deja abierta la posibilidad de aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra las fuerzas armadas argentinas, tal como lo permite la normativa que invoca.

El origen del conflicto diplomático

La escalada comenzó el 31 de marzo, cuando la Oficina del Presidente anunció la designación del CGRI como organización terrorista. En aquel momento, el Gobierno argentino fundamentó la medida en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".

Buenos Aires responsabilizó a la Guardia Revolucionaria por su presunto apoyo a Hezbolá y por su implicación en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejaron un saldo total de más de 100 muertos y cientos de heridos. La decisión argentina se produjo en sintonía con la administración de Donald Trump, que había instado a sus aliados a tomar la misma medida