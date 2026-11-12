La inflación de octubre fue del 2,2%

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El Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre un alza del 2,2% con relación al mes anterior, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este dato, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año alcanzó el 26,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

El rubro que lideró el incremento mensual a nivel nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%. Este resultado estuvo traccionado principalmente por los aumentos en las tarifas de gas. La segunda división con mayor aumento fue Recreación y cultura (3,3%), seguida por Transporte (2,1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,0%).

El comportamiento de las categorías también arrojó datos dispares. Los precios Estacionales registraron un fuerte salto del 5,5%, impulsados por las verduras, tubérculos y legumbres. Los precios Regulados subieron un 2,9% por el gas y los combustibles, mientras que el IPC Núcleo, que excluye los factores estacionales y regulados, se ubicó en el 1,5%.

El impacto de los alimentos estacionales fue notorio en la canasta básica. Productos como el zapallo anco registraron un incremento mensual del 58,2%. Le siguieron la cebolla (25,2%), la papa (24,4%), la batata y el limón (ambos con un 21,6%). En contraste, las divisiones con menores variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

El informe del INDEC también detalló la evolución por regiones. En la Patagonia, el Nivel General de octubre se ubicó en el 2,5%, por encima del promedio nacional. En esta región, la división de Vivienda, agua, electricidad y gas registró un salto del 7,1%, impulsada no solo por las tarifas de gas, sino también por el incremento en el alquiler de la vivienda.