El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional generó un impacto económico directo de 332.557 millones de pesos. De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.410.000 turistas viajaron por el país, impulsados por las escapadas de cercanía y una amplia agenda de fiestas populares.

Sin embargo, la cantidad de viajeros cayó un 17,4% frente al mismo feriado de 2025. Desde la entidad explicaron que esta merma se debió, en buena medida, a que el año pasado el descanso tuvo cuatro días frente a los tres actuales, y a la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de mes.

La estadía promedio se ubicó en apenas dos días y el gasto promedio diario por turista alcanzó los 118.770 pesos, lo que representa una baja del 3,1% en términos reales descontando la inflación. Al combinar menos viajeros, estadías más cortas y un menor consumo, el impacto económico total reflejó una caída real del 30,3%.

Escapadas de cercanía y reservas de último momento

Desde CAME señalaron que las restricciones de ingresos condicionaron la planificación de los viajes y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia. Las propuestas gratuitas, las ferias, los espacios naturales y las actividades al aire libre fueron las principales alternativas para controlar el presupuesto familiar.

El movimiento de excursionistas también tuvo un papel relevante. Las visitas por el día permitieron sostener la actividad gastronómica y comercial, aunque con un impacto menor al de los turistas que se alojaron. Un caso testigo es Santa Fe, donde se estimaron más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas con pernocte.

Asimismo, el informe destacó que las decisiones de viaje estuvieron marcadas por una fuerte presencia de reservas de último momento, lo que favoreció las escapadas espontáneas pero generó incertidumbre entre los prestadores de servicios turísticos.

En el acumulado del año, CAME detalló que en nueve de los diez fines de semana largos registrados se movilizaron 14.339.094 turistas, con un impacto económico acumulado que superó los 3,7 billones de pesos.