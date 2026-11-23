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La ciudad de Ushuaia registró una ocupación hotelera y parahotelera estimada del 78% durante el pasado fin de semana largo, según dio a conocer hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con los datos del sector, los visitantes tuvieron un gasto promedio diario de 330.000 pesos y una estadía media de tres días, lo que representó un desembolso aproximado de 990.000 pesos por turista durante su permanencia.

El movimiento turístico y comercial estuvo impulsado por una nutrida agenda de eventos que se combinó con los paisajes del fin del mundo. Entre los principales acontecimientos se destacó el Ushuaia Epic 2026, desarrollado entre el 20 y el 22 de noviembre, que incluyó competencias de mountain bike de 30 y 45 kilómetros, además de carreras de trail running de 10, 13 y 21 kilómetros en circuitos de montaña que abarcaron sectores del Cerro Martial. El encuentro reunió a unos 300 atletas y ofreció propuestas recreativas para las familias.

En paralelo, la ciudad fue sede del 19° Encuentro Internacional de Motoviajeros del Fin del Mundo, organizado por la Asociación Latitud 54 Sur. El evento congregó a motociclistas de distintos puntos de la Argentina y del exterior con una programación que incluyó caravanas, recorridos urbanos, encuentros gastronómicos y espectáculos musicales en el Estadio y Centro Cultural Esther Fadul. A esto se sumó el encuentro juvenil LATIDOS (LATI2), realizado el sábado 21 en la zona céntrica con actividades de integración comunitaria.

A estas propuestas se le sumaron los atractivos tradicionales que ofrece el destino como las visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, las navegaciones por el Canal Beagle y los circuitos de senderismo y naturaleza. La coincidencia de acontecimientos deportivos y recreativos favoreció directamente la actividad en alojamientos, restaurantes, comercios, transporte y servicios turísticos de la ciudad.