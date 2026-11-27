Los distintos tipos de cambio cerraron la rueda financiera de este viernes 27 de noviembre con tendencia a la baja en los segmentos alternativos y estabilidad en la pizarra minorista oficial, en una jornada marcada por el fuerte rebote de los bonos soberanos y el desplome del riesgo país.

En el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista finalizó sin cambios en $1.575 para la compra y $1.625 para la venta. En tanto, el dólar mayorista —referencia para el comercio exterior— cerró en $1.605 para la venta.

En el segmento informal, el dólar blue retrocedió $5 respecto de la jornada anterior y perforó el piso de los $1.700 al cerrar en $1.695 para la venta. Con este valor, la brecha cambiaria frente al oficial minorista quedó por debajo del 4,5%.

Los dólares bursátiles acompañaron la tendencia descendente frente al cierre del jueves, mientras que el tipo de cambio para consumos en el exterior mantuvo su recargo impositivo: