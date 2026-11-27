El dólar oficial cerró a $1.620
Los distintos tipos de cambio cerraron la rueda financiera de este viernes 27 de noviembre con tendencia a la baja en los segmentos alternativos y estabilidad en la pizarra minorista oficial, en una jornada marcada por el fuerte rebote de los bonos soberanos y el desplome del riesgo país.
En el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista finalizó sin cambios en $1.575 para la compra y $1.625 para la venta. En tanto, el dólar mayorista —referencia para el comercio exterior— cerró en $1.605 para la venta.
En el segmento informal, el dólar blue retrocedió $5 respecto de la jornada anterior y perforó el piso de los $1.700 al cerrar en $1.695 para la venta. Con este valor, la brecha cambiaria frente al oficial minorista quedó por debajo del 4,5%.
Los dólares bursátiles acompañaron la tendencia descendente frente al cierre del jueves, mientras que el tipo de cambio para consumos en el exterior mantuvo su recargo impositivo:
Dólar MEP (Bolsa): cerró en torno a $1.657,99 para la venta, con una baja cercana al 0,3% diario.
Dólar Contado con Liquidación (CCL): finalizó la rueda en $1.760,91 para la venta.
Dólar tarjeta / turista: se ubicó en $2.112,50, resultante de aplicar la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista del BNA.
Dólar cripto: operó en el cierre de la jornada en torno a los $1.731,35 en plataformas locales.
Dólar hoy: el oficial cerró a $1.625 en el Banco Nación y el blue cotizó a $1.710
El Senado aprobó la suspensión de las PASO e incorporó Ficha Limpia
Las especulaciones de Mayans sobre las PASO que desataron las risas de Bullrich
El Senado sancionó por unanimidad la ley para prevenir la ludopatía infantil
El Senado aprobó por unanimidad la ley de prevención del bullying en las escuelas