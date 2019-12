Arcando hará la entrega de mando a Melella

El vicegobernador, Juan Carlos Arcando, prestará la semana próxima juramento al electo gobernador, Gustavo Melella, debido a la renuncia en el cargo del Ejecutivo Provincial, Rosana Bertone, que asumirá el viernes como diputada nacional.

Por Radio Universidad 93.5, el Presidente del Parlamento fueguino informó que todavía no terminó la actividad de la Legislatura actual porque “va a haber una sesión para que presten juramento dos legisladores, a fin de completar el mandato de Pablo Blanco, en este caso será Pablo Canga y va a asumir el 10 de diciembre; también se va a reemplazar a Daniel Harrington que asume como intendente el día 11”.

“El viernes se aceptó la renuncia de la gobernadora a partir del 9 de diciembre, por lo cual el 9 a las 14 horas, se me va a tomar juramento como gobernador de Tierra del Fuego por la ley de acefalía”, dijo.

Para Arcando no es una sorpresa asumir esta responsabilidad, dado que “era una posibilidad después del resultado electoral, principalmente luego de las elecciones nacionales, cuando la gobernadora Rosana Bertone fue ungida por el pueblo de Tierra del Fuego como diputada nacional. Al presentar la renuncia el jueves, yo tengo que asumir por ley de acefalía como gobernador para terminar el mandato. Obviamente había pasado por la mente de uno, así que me tocará la responsabilidad de tener la transición entre un gobierno y otro entre el 9 y el 17 de diciembre”.

Se le preguntó si en ese lapso se puede cambiar algo de la transición traumática que se dio con Bertone, teniendo en cuenta que con Mónica Urquiza se lleva adelante sin inconvenientes la transición de la presidencia del Poder Legislativo. “Yo tengo buena relación con toda la clase política de Tierra del Fuego. Si hay algo que aprendí de quien me formó políticamente, que era Juan Carlos ‘El Chueco’ Mazzón, fue no generar ningún tipo de enfrentamiento, porque con el tiempo uno se puede llegar a arrepentir. Él me enseñó a tener buena relación, a trabajar para el bien común de la sociedad que uno va a representar, y esa es la única forma de lograr los objetivos. Ese aprendizaje lo he volcado a mi actividad. No tengo ni odio ni rencor, no tengo enemigos en la política sino todo lo contrario. Siempre he tratado de tener excelente relación con todos, y si alguno tuvo problema conmigo, la tuvieron ellos conmigo pero no yo con ellos”, planteó.

“No me gustan los enfrentamientos para nada, me gusta dialogar, consensuar, defendiendo la postura que yo pueda tener pero sabiendo que el otro también tiene su posición y la tengo que respetar y escuchar, tratando de ver si hay algo positivo entre el pensamiento de uno y otro para llegar a buen término. Por fuera de la política tengo la misma forma de actuar, y siempre he sido una persona de diálogo”, aseguró el Vicegobernador.