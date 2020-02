Stefani repudió la distinción a Evo Morales y pidió a la UNTDF que revea la decisión 

El diputado nacional por Tierra del Fuego, Héctor "Tito" Stefani, utilizó sus redes sociales para repudiar la distinción “honoris causa” al ex presidente boliviano, Evo Morales, hecho que se concretaría el próximo jueves en la ciudad, teniendo en cuenta los graves hechos de los que se acusa al ex mandatario por los fraudes en las elecciones y querer enquistarse en el poder.

El parlamentario reconoció que Morales "ha trabajado durante su presidencia por la integración y el reconocimiento de los pueblos originarios, no sólo los de su país, sino también por los de la región" sin embargo, los hechos fraudulentos durante las elecciones presidenciales en Bolivia, "entiendo que debería revocarse la decisión" de otorgar la distinción.

El profesor universitario sostuvo también que "el proceso eleccionario en Bolivia, en octubre pasado fue bochornoso. La Organización de Estados Americanos (OEA) decretó en su informe que se comprobaron acciones deliberadas irregulares que imposibilitaron la validación del resultado que por supuesto dio como ganador al entonces presidente Morales".

"Considero lamentable que le otorguen un reconocimiento de tan alto honor a una persona que avaló la manipulación dolosa de las elecciones, alternando actas electorales, falsificando firmas hasta los conteos finales. Explícitamente me refiero a avalar porque suponiendo que podría no haber sabido de estas anormalidades, lo correcto, valeroso y honorable, hubiese sido convocar nuevamente a elecciones. situación que claramente no sucedió. Actualmente, el Sr. Evo Morales tiene una orden de aprehensión en su propio país por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, sumado al fraude electoral", recordó Stefani.

El diputado cerró su cuestionamiento diciendo que "¿No les resulta contradictorio reconocer a una persona por su honor cuando se encuentra acusado por crímenes que van contra el bien común y la democracia?", por lo que confió en que "Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego revea su decisión por el bien de nuestra sociedad y de nuestras instituciones".

