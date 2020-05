Melella en TN: “Las clases no van a volver, por lo menos, hasta después de las vacaciones de invierno"

El gobernador, Gustavo Melella, aseguró anoche en TN que “las clases no van a volver, por lo menos, hasta después de las vacaciones de invierno", y también se refirió a otros temas en cuanto a la cuarta fase de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El mandatario dijo en principio que en esta etapa de la cuarentena “vamos a tener una mayor apertura dado que todos los índices son positivos en este tiempo. Hemos logrado aplanar la curva, detener el contagio y cinco días sin casos en Ushuaia, 22 en Río Grande y en Tolhuin sin casos. Eso no permite ir abriendo la actividad, recordando que fuimos la primera provincia de declarar la cuarentena”.

En ese sentido, aclaró que se han “permitido algunas actividades en Río Grande, y en Ushuaia vamos a esperar una semana más. Estamos dando mayor movilidad en estos tiempos”.

Para Melella, la situación de la pandemia “nos complica económicamente mucho, tanto en el sector publico como privado, porque cortamos la plena actividad turística. Una cosa es decir en el día 15 la gente lo entiende, y hoy es más difícil, pero creo que hoy se ha logrado ciertos avances en la defensa de la salud pública y la lucha contra la pandemia”.

“Nadie deja de perder de vista que esto es un largo camino, que no debemos descuidar y comienza la etapa de la responsabilidad individual donde toda la confianza está en cada uno de nosotros cumpliendo normas y protegerse, y también es colectiva porque hasta ahora el Estado le decía quédate en casa, pero ahora es toda la confianza puesta en la gente”, remarcó.

Sobre la temporada de invierno, el Gobernador dijo que se está trabajando “para no perderla porque no van a venir los vuelos de Brasil y europeos, pero la realidad es que estamos pensando para julio y agosto un turismo interno”.

Consultado por el noticiero acerca del retorno de las clases en las escuelas fueguinas, el mandatario dijo que es algo “complejo” porque “no podemos ir en contra de la cuestión climática donde empieza el invierno duro y enfermedades respiratorias. Hoy nos vamos a resguardar de la educación y administración pública provincial, trabajando con las tecnologías”.

No obstante, reconoció que la nueva metodología de estudio “deja al desnudo que no todos tienen la misma igualdad de oportunidades. Uno desearía que vuelvan las clases, por lo menos hasta después de las vacaciones de invierno no van a volver y volveremos con una escuela distinta”.