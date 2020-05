Ya evalúan la posibilidad de la apertura de encuentros sociales, restaurantes y turismo

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, informó hoy que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) "discute cómo avanzar en esta cuarentena administrada” en donde se analiza la posibilidad de permitir el encuentro social en pequeños grupos, apertura de restaurantes y bares, como así también el sector turístico.

La funcionaria aclaró “la aparición de un nuevo caso no nos hace retroceder, no porque seamos capaces de no hacerlo, porque si es necesario se realizará, sino que existen muchos parámetros que se evalúan para ir viendo cómo estamos” y en ese sentido informó que “vamos bien y seguimos apelamos a la responsabilidad individual y colectiva”.

“Necesitamos ir volviendo a esta normalidad diferente, nada será igual como antes del 15 de marzo” reflexionó Chapperón y señaló que “todavía nos queda la apertura de la Ruta, si bien algunas flexibilizaciones se realizan, porque hay muchas cuestiones que atender porque se viene el invierno, aún está restringido el tránsito”.

Encuentro social

Respecto a la posibilidad de permitir el encuentro social, la funcionaria dijo que “se está evaluando” e indicó que “se analiza cómo podría llevarse a cabo, quizás sea con un grupo pequeño y que siempre sea el mismo grupo para ir evaluando qué pasa”.

Restaurantes y turismo

En referencia al sector gastronómico y turístico dijo que “también se está evaluando porque tenemos que ir avanzado, pero sabemos que será distinto. Seguramente mesas más separadas. Trabajamos en toda la provincia y con los municipios y el sector para ir evaluando cómo hacerlo”.

“La mayor seguridad la tenemos con el distanciamiento social, es fundamental. Hay cosas que las hacemos inconscientemente, tenemos que modificar el saludo, el distanciamiento, ya que tenemos que acostumbrándonos a estos cambios” concluyó.