Mayo dejó una fuerte caída de las ventas en los comercios minoristas

En algunos comercios los derrumbes fueron del 100% y la caída anual fue más del 50%. Pese a las ventas por Internet, no logran cubrir los gastos de tener un comercio.

El mes de mayo fue uno de los peores en años para los comercios minoristas que en algunos casos sufrieron un derrumbe del 100% mientras que la venta anual cayó en un 50,8%, según dio a conocer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El relevamiento señala que "las cantidades vendidas por los comercios minoristas descendieron 50,8% en mayo frente a igual mes de 2019, medidas en cantidades".

"Todos los rubros finalizaron en baja frente al menor consumo generalizado que provoca el declive en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles, y la incertidumbre", advierte el informe.

El informe fue elaborado sobre comercios de todo el país relevados entre el lunes 1 y el sábado 6 de junio por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA.

"Hay fuerte preocupación en los negocios por la falta de ventas. La mayoría ya implementó la modalidad electrónica, algunos invirtieron en publicidad en redes, aun así, la salida es poca y no se cubren los gastos fijos. Además, hubo problemas con los proveedores y las entregas no están llegando a tiempo", advierten desde CAME.