Arcando pidió por el Consejo Económico Social para la post pandemia

El ex vicegobernador, Juan Carlos Arcando, pidió este jueves por el Consejo Económico Social o Mesa Intersindical para abordar la situación y plantear respuestas a la economía fueguina de cara a lo que será la post pandemia del coronavirus, teniendo en cuenta que muchos sectores ya venían sufriendo las consecuencias del desastre de la economía nacional.

El presidente del PJ Tierra del Fuego, analizó -en el programa Laberintos de Radio Provincia Ushuaia- que el Gobierno y los distintos sectores de la Provincia deben “trabajar en este diálogo y empezar en trabajar en la post pandemia en un plan estratégico para salir de la situación. En esta mesa intersectorial es para poner en la sociedad lo que estamos viviendo hoy de cómo podemos transitar este camino”.

En ese sentido, observó que “el gobierno nacional y el provincial sacaron distintos programas para ayudar a las PYMES, pero hay muchas PYMES que producto de la pandemia están flojitas de papeles y eso hay que sumarlo a la mesa”.

Para Arcando, las empresas deben ser parte del diálogo porque la clase política no debe enforcar la situación “a lo que estamos viviendo” porque “el futuro va a ser igual o se va a complicar más de lo que tenemos actualmente. El Consejo Económico Social o Mesa Intersindical debe llamarse y empezar a hablar”.

Consultado por el programa sobre si mantiene comunicación con el gobernador, Gustavo Melella, el ex presidente del Parlamento fueguino confirmó que mantiene diálogo “peor a veces me contesta algunos mensajes y otros no”. No obstante, aclaró que su rol “es no poner palos en la rueda sino aportar ideas”.