Fake news: Para Oviedo, existe una “persecución política” por parte del oficialismo

La concejal del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Mariana Oviedo, afirmó hoy que existe “una persecución política” por parte del Ejecutivo municipal, funcionarios y el oficialismo en el Concejo, por querer vincularla a una fake news que salió en un medio local en el que se aseguraba que el Intendente otorgaría 50 mil pesos por la toma de terrenos fiscales.

La polémica se generó en el sitio La Noticia TDF en donde el Municipio logró identificar al titular del dominio, que luego fue delegado a Héctor Américo Maldonado Aya, el cual “es un empleado municipal que trabajó por mucho tiempo en las gestiones anteriores”, dijo la edil.

La concejal sostuvo que ese cambio de titulares “es una acción privada de esta persona y que deberá actuar la Justicia en la que yo me desligo, que no tengo nada que ver más allá de que él estaba en el bloque y no tengo la culpa de las decisiones que él tome”.

“Él estaba designado en el bloque, es un afiliado del Movimiento y apenas se conoció todo esto yo lo desvinculo del bloque. Quiero desvincular sus acciones con las mías, porque el Movimiento jamás avaló el tema de las usurpaciones y justamente venimos trabajando para lograr una ciudad ordenada y esto que apunta que estas acciones de estas personas tienen que ver conmigo, me parece una persecución política por los trabajos que vengo realizando en mi equipo”, denunció.

En diálogo con FM Aire Libre, Oviedo sostuvo que existe “una persecución política” por parte del oficialismo porque “en vez de apuntar contra esta persona y que se actué sobre él se me acusa a mí, por mis trabajos, siento el ataque del Ejecutivo hacia mi persona y yo no puedo entender cómo quieren desviar la información”.

“No tengo nada que ver con esto y planteamos una ciudad distinta a la que plantea el Ejecutivo. El tema de las usurpaciones no tiene nada que ver con una persona que ponga cualquier cosa en una página. Lamentablemente algunos sectores que quieren embarrar a mí, son las personas que fogonearon las usurpaciones”, observó.

Ante esto, la concejal opositora apuntó a que “me están acosando desde el Ejecutivo, todos los funcionarios, haciéndome cargo de algo que no tengo que ver” y planteó que “si tienen algo en mi contra que lo planteen en la Justicia, que lo hagan, porque yo también lo voy a hacer porque no me voy a quedar tranquila y no voy a permitir que ensucien el trabajo que se viene realizando”.