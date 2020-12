Melella: "Tenemos esperanza en la vacuna, pero hay que seguir cuidándose, la pandemia no terminó"

El Gobernador dijo que la vacuna contra el coronavirus se aplicará "primero al sistema de salud, a las fuerzas armadas y de seguridad, población de riesgo, docentes", pero recordó que "la pandemia no terminó".

El gobernador Gustavo Melella, aseguró este jueves que "tenemos la esperanza de la vacuna en la que tanto se ha trabajado”, pero recordó que "la pandemia no terminó”, al hablar acerca de la situación actual de la pandemia en la provincia.

El mandatario remarcó que “la pandemia sigue” y que si bien hay un descenso significativo de casos, “la comunidad debe seguir respetando los protocolos dispuestos para las actividades”.

Por eso, “la pandemia sigue, no hay que relajarse, hay que estar muy atentos, pasa mucho por la responsabilidad individual y colectiva”.

“Luego de que esté la vacuna también vamos a tener que seguir con los cuidados. Se empezará a vacunar primero al sistema de salud, a las fuerzas armadas y de seguridad, población de riesgo, docentes, pero hay que seguir cuidándose, la pandemia no terminó”, subrayó el Gobernador.



Con respecto a las nuevas disposiciones anunciadas recientemente, el Gobernador indicó que “los datos están marcando que hay un descenso de los contagios, si no hubiera estos datos epidemiológicos no hubiéramos tomado ninguna medida” y dijo que “también hay que buscar un punto de equilibrio entre la vida social, la vida económica y productiva y el sistema sanitario. Eso permite que hoy se abran ciertas actividades”.



A su vez, el mandatario destacó que “los Hospitales nunca colapsaron”, al tiempo que reconoció que “sí hay un desgaste del sistema sanitario, de los profesionales de la salud. Todo nuestro sistema de salud público viene desde marzo poniéndole el cuerpo a la pandemia, y claro que eso cansa muchísimo. Pero tenemos que hacer un gran reconocimiento al sistema de salud provincial porque en todo momento ha dado respuestas”.

Por otro lado, Melella recalcó que “tenemos la esperanza de la vacuna en la que tanto se ha trabajado”, y añadió: “hoy el Gobierno Nacional ha tomado la posta de poder vacunar posiblemente en enero, eso es un horizonte muy positivo, pero mientras tanto no tenemos que descuidarnos, hay que respetar los protocolos y cuidarnos entre nosotros”.

Finalmente, dijo que “se está trabajando en el plan de vacunación. El área responsable de vacunación de la provincia es un área de mucha seriedad y trabajo. Se está trabando con los ministerios de Salud, de Obras Públicas, Gobierno, con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad en una gran campaña de vacunación que será organizada a lo largo y ancho del país y de la misma manera en nuestra provincia”.