Quejas de pasajeros de Aerolíneas Argentinas por la falta de atención

Un profundo malestar hay entre los clientes de Aerolíneas Argentinas que se encuentran sin respuesta por cancelaciones, modificaciones en los vuelos, y otras consultas como protocolos de coronavirus, en un contexto de reapertura del turismo nacional.

En diferentes puntos del país, los pasajeros intentan comunicarse con la línea de Whatsapp (+541149404798) abierta durante la cuarentena, sin embargo algunos de ellos sufren enormes demoras y otros se ven sin respuestas a escasos días de emprender un vuelo.

“Hay falta de información, son patéticos. Ayer mandé un Whatsapp a Aerolíneas al preguntar porque no podía agregar una valija para despachar y no me responden”, se quejó una pasajera de Ushuaia quien aseguró que sufrió cuatro cancelaciones y “modificaciones en horarios de regreso a la ciudad”.

Por otro lado, una pasajera de Buenos Aires, que debía llegar en un vuelo programado para este 3 de diciembre, debió dirigirse directamente al aeropuerto internacional de Ezeiza, ya que la empresa no sólo no atiende las consultas online, sino que también mantienen las puertas cerradas de sus centros de atención. "Comencé mi consulta el 27 de noviembre, donde escribía a diario. Sin ninguna respuesta hasta el día 02/12 que me tuve que dirigir al aeropuerto de Ezeiza, para que aún estando en el lugar, sólo logrará que me llamen por teléfono para solucionar el problema, cosa que tendrían que haber tenido la gentileza de hacerlo en un principio, sin necesidad que yo tome un colectivo que tarda 2:30 hs. para llegar al lugar y sin necesidad de mi pico de alta presión y malestar general", cuestionó la mujer que finalmente logró conseguir un vuelo para el 5 de diciembre.

Esta semana la empresa también comunicó que los vuelos comprados a Aeroparque serán desviados a Ezeiza, pero no informó si dará algún medio de transporte para aquellos que compraron un vuelo pensando en arribar a la Capital Federal.