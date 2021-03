Pino: “Hablar de una reforma de la Constitución en medio de una crisis no es pertinente”

El Concejal aseguró que “hay mucha necesidad, mucho desempleo y gente que no llega para el alquiler” por lo que pidió mirar “la realidad”.

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, se mostró hoy contrario de llevar adelante una reforma de la Constitución Provincial debido a la profunda crisis económica que atraviesa el país y en especial en la capital provincial donde existe “una realidad distinta a cualquier etapa que ha vivido Ushuaia”.

En declaraciones al programa Laberintos de Radio Provincia, el edil manifestó que “estamos atravesando una etapa difícil sobre todo la crisis económica y no sé si es el momento de discutir una reforma de la Constitución. La situación del país y la ciudad pasa por otro lado. Hay mucha necesidad, mucha asistencia social, muchos desempleados y todavía no se termina de reactivar la economía”.

Para Pino, “hay otros problemas urgentes, pero hablar de reforma en medio de una situación no es pertinente”, aunque “quizás algunos aprovechen esta situación” para llevar adelante la reforma pese a que deberían “trabajar más en salir de esta situación”.

“Cada uno será responsable y la libertad de presentar lo que es conviviente, pero la realidad no coincide con determinadas cosas que se quieren discutir. Creo que nosotros debemos trabajar mancomunadamente desde el lugar que le toque a cada uno. Ushuaia, Tolhuin y Río Grande no la están pasando bien, y tengo en claro que hoy hay una realidad distinta a cualquier etapa que ha vivido Ushuaia para hablar de estos temas. No creo que sea el momento”, sostuvo.

Si bien el Presidente del Concejo reconoció que “la reforma de la discusión se viene hablando desde que se hizo, por los distintos estamentos del Estado”, el problema está “en medio de qué se discute, porque cuando hay crisis económica es difícil hablar de eso, cuando la gente necesita otra cosa”.

“Cuando caminamos los barrios, vemos mucha necesidad. El pasado fin de semana estuve en Andorra y más allá de lo que se habla del Estado, la gente no llega a fin de mes y ni hablar de los tienen que pagar el alquiler”, recalcó.

Ampliación del ejido urbano

Por otro lado, el edil dijo que más allá de las elecciones que se llevarán a cabo este año, en el Gobierno y en el Municipio de Ushuaia “hay un tema en común que es la ampliación del ejido de Ushuaia”.

El proyecto plantea “ejido de 30 a 50 años con circuitos económicos que tengan que ver con las rutas con emprendimientos turísticos, habitacional, y que le sirva a la ciudad para encontrar un circuito económico que la haga crecer a corto y largo plazo”.

En ese sentido, dijo que se pretende llevar la ciudad hasta el Cerro Castor, aunque esto se continuará debatiendo. “Después las reformas de la constitución y demás temas se verán en su momento, pero ahora está en discusión central la ampliación del ejido urbano de Ushuaia y que desde ahí arranca una serie de cosas”, dijo.