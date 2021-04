Médicos le respondieron a Fernández que acusó al sistema de salud de relajarse frente a la pandemia

Luego de que el presidente Alberto Fernández acusara al sistema de salud de relajarse frente a la pandemia para atender otras enfermedades, la Confederación Médica de República Argentina (COMRA), entidad que nuclea a las Federaciones, Colegios y Círculos Médicos de todo el país, emitió un duro comunicado rechazando dichas expresiones.

"Ante las expresiones del Presidente de la Nación en las cuales manifestó que el Sistema de Salud está relajado, rechazamos con énfasis tal opinión que atenta contra el trabajo sin pausa de todos los integrantes del equipo de salud que con total entrega y con mucho cansancio están al frente luchando en esta Pandemia. Donde la entrega y sacrificio fue mayúsculo desde hace más de un año", señala el texto.

"Por respeto a tantos colegas, muchos que ofrendaron con sus vidas en sus puestos de trabajo y a los que siguen en el frente de batalla, es que repudiamos tales expresiones que hieren nuestros sentimientos más profundos. Y aún hoy continúan con salarios por debajo de la línea de pobreza".

Por otro lado, recordaron el bochornoso y multitudinario velorio de Diego Maradona, como así también el uso político que hizo de las vacunas contra el coronavirus, el ex ministro de Salud, Ginés González García. "Se relajaron los que no consiguieron las vacunas en tiempo y forma para cuidar a toda la población, los que incitaron a un velorio multitudinario, los políticos que vacunaron a su familia primero antes que a los de riesgo y los que no hicieron la planificación adecuada para enfrentar la pandemia".

"Seguimos reclamando que a niveles de conducción nacional de una vez por todas y con la mayor transparencia se gestione ante los proveedores de las vacunas y logren conseguir para la población argentina las mejores en calidad y resultados", expresaron.

Finalmente aseguraron que "continuaremos con la misma pasión trabajando y reclamando para nuestro sector salarios y aranceles dignos, que están totalmente desactualizados".

"Recordamos nuevamente a todos que el Recurso Humano es el eje del Sistema de Salud", concluyó el comunicado.