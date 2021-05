Chapperón: "Las internaciones son cada vez de personas más jóvenes"

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, aseguró hoy que ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus se registra casos de jóvenes internados, situación que no se daba en la primera ola durante el 2020.

"Hay datos que son preocupantes porque las internaciones son cada vez de personas más jóvenes. Hemos tenido personas muy jóvenes en Terapia Intensiva, y eso de que los jóvenes no se infectan o su infección pasa totalmente desapercibida, no es verdad. Eso ya cambió e incluso se han registrado casos de niños con coronavirus, y me parece que tenemos que poder tomar un punto de esta situación", dijo la funcionaria en FM Mastérs.

La Ministra apuntó a las reuniones sociales y fiestas clandestinas como focos de contagio, y no los ambientes laborales. "Es el tema más preocupante porque los contagios se dan en esos lugares, y lo que vemos en los lugares de trabajo no son contagios del trabajo, sino por encuentro sociales. El contagio viene de afuera, tanto para un adulto como un niño. Siempre la preocupación son las reuniones sociales, y ya habido casi 50 denuncias por clandestinas, en donde las fuerzas se de seguridad van a verificar", indicó.

"También tenemos que decir que la mayoría de vecinos cumplen, sino no podríamos tener la situación sanitaria que tenemos. Lamentablemente tenemos los incumplidores seriales, que siempre son los mismos lugares, los mismos problemas, y es lamentable porque la mayoría de la población cumple, se cuida y cuida a los demás", valoró.

No obstante, Chapperón, entendió que "hay gente que no le importa tener una multa o antecedente penal. Actúa de manera extraña, y que es para un análisis sociológico de lo que está pasando con algunos sectores, porque más allá de lo que yo pueda decir ya no es una cuestión política, porque a ningún político le trae beneficios restringir actividades y poner más controles, con lo cual es impensado que sea algo político sino un trasfondo mundial".

"Si uno ve como está Europa, no ha abierto nuevamente sus puertas, siguen los negocios cerrados tarde, y esto está pasando. En Estados Unidos, tienen otra política, y a pesar de la gran cantidad de cosas que tiene, se ha abierto un poco más. Esto está pasando en todo el mundo”, dijo la Ministra y afirmó que “la única forma de solucionar esto es movernos menos”.