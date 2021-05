Branca: “En el norte el miedo es que te roben, acá son los perros”

El concejal y quien presidió ayer la Comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante, Javier Branca, aseguró hoy que “en el norte el miedo es que te roben, acá son los perros” al transitar por las calles de Ushuaia donde se estiman que hay 12 mil canes sueltos.

En diálogo con Radio Provincia, el edil sostuvo que esa cifra, dada a conocer por el biólogo e investigador del CADIC - CONICET y docente de la UNTDF Adrián Schiavini, "es impactante porque frente a ese volumen pareciera que estamos entregados a la situación y nada de lo que se ha hecho es suficiente. La 4800 la ordenanza de los perros, está bastante bien en su reglamentación donde obliga el uso de bozal a perros peligrosos, pero evidentemente no sirve porque si hay 12 mil perros en las calles, no sirve".

Para Branca, "lo más perjudicados son las personas que caminan por las calles, porque si un perro los muerde tienen que ir a Zoonosis, en la calle Vito Dumas, donde la gran cantidad de personas vive lejos. Si uno va le dicen que tienen que ir a la Policía, y en la Policía dicen que para constatar que te mordió un perro hay que ir al hospital. En el hospital te toman la denuncia, pero hay que pensar que la persona podría hacerlo en un CAPS".

En ese sentido, dijo que hoy Zoonosis realiza una captura de animales previamente a una denuncia que tiene su origen una mordedura. "Ven una jauría de perros sueltos, no se capturan, hasta que no haya una denuncia. No sé hace prevención porque no hay lugar para tener a los perros y cuando se intenta identificar al dueño, nadie se hace cargo por la multa. Hay que corregir eso y Zoonosis debe capturar y llevar los perros a un lugar".

Durante en análisis de la situación en la Comisión del Concejo, se dio a conocer la idea de algunos vecinos de imponer la eutanasia sobre los perros sueltos, sin embargo esto está lejos de lo que se plantea como una solución. "Si no vamos a matar los perros, hay que tenerlos en algún lugar. Esterilizarlos, castrarlos. Algunos mencionados eutanasia y eso hizo una lluvia de ideas. La palabra eutanasia es una palabra grande y no fue lo que más se expresó, y esta propuesta no va tener acompañamiento de la comunidad y en el Concejo Deliberante porque ademas el nuevo Código Civil considera a los perros como personas".

Consultado sobre la idea de aplicar penas de prisión para los irresponsables dueños de los perros sueltos, el concejal opinó que "ahí necesitaríamos intervención de la Provincia y hasta quizás de Nación, implementar la cárcel, pero hace falta algo como eso porque eso desalienta a la irresponsabilidad".

"Lo de la cárcel tiene que ver con un flagelo que tiene la ciudad. Lo que no podemos hacer es aceptar la situación en la que estamos, porque nos horrorizamos cuando aparece una situación que desborda, como personas internadas por jauría", sostuvo y afirmó que "no podemos esperar que ese sector de la comunidad tenga esos perros en las calles y hay que multar, sancionar y ojalá se pudiera llevar a la cárcel a las personas que tienen perros sueltos".

Frente a esto, el concejal volvió a insistir que "las personas más afectadas son las que no tienen autos, las que van caminando y tienen que cambiar el recorrido. A veces, uno ve a una madre caminando con sus chicos, y transitan la calle con miedo. En el norte el miedo es que te roben, acá es por los perros".