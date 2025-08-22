Irán apoya a Maduro a en medio de la creciente tensión en el Caribe

En un nuevo capítulo de la escalada de tensiones, Irán expresó su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro y rechazó las recientes medidas de Estados Unidos, que elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano, acusado de liderar una red de narcotráfico.

Tres destructores de misiles Aegis están en aguas cercanas a Venezuela y que Washington planea desplegar hasta 4.000 infantes de Marina en la región. Ante este escenario, Maduro decidió convocar a milcianos con poca o nula preparación militar.

Desde Teherán, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que estas acciones norteamericanas constituyen políticas “intervencionistas e ilegales” que violan la Carta de las Naciones Unidas, en particular la cláusula que prohíbe el uso de la fuerza contra estados soberanos. El gobierno iraní instó a la ONU a intervenir para evitar lo que calificó como “una situación potencialmente peligrosa” que amenaza la paz en el Caribe.

Estados Unidos, que no reconoce los últimos mandatos de Maduro por considerarlos ilegítimos, acusa al presidente venezolano de encabezar el llamado Cártel de los Soles, vinculado a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa.