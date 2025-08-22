El emblemático juez conocido por su cercanía, calidez y profunda empatía en el tribunal, falleció a los 88 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas.
Irán apoya a Maduro a en medio de la creciente tensión en el Caribe
Teherán acusó a Washington de violar la Carta de la ONU tras el envío de buques y tropas a la región, mientras Maduro respondió con convocatorias a milicianos.Mundo22/08/2025
En un nuevo capítulo de la escalada de tensiones, Irán expresó su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro y rechazó las recientes medidas de Estados Unidos, que elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano, acusado de liderar una red de narcotráfico.
Tres destructores de misiles Aegis están en aguas cercanas a Venezuela y que Washington planea desplegar hasta 4.000 infantes de Marina en la región. Ante este escenario, Maduro decidió convocar a milcianos con poca o nula preparación militar.
Desde Teherán, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que estas acciones norteamericanas constituyen políticas “intervencionistas e ilegales” que violan la Carta de las Naciones Unidas, en particular la cláusula que prohíbe el uso de la fuerza contra estados soberanos. El gobierno iraní instó a la ONU a intervenir para evitar lo que calificó como “una situación potencialmente peligrosa” que amenaza la paz en el Caribe.
Estados Unidos, que no reconoce los últimos mandatos de Maduro por considerarlos ilegítimos, acusa al presidente venezolano de encabezar el llamado Cártel de los Soles, vinculado a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa.
EE.UU. despliega tropas en el Caribe y advierte que usará "todo su poder" contra el narcotráficoMundo20/08/2025
La portavoz de la Casa Blanca defendió el envío de buques y soldados a aguas cercanas a Venezuela, mientras México reiteró su rechazo a cualquier intervención extranjera.
Luego de cuatro años de guerra, por primera vez Zelenski y Putin mantendrán una llamada directa, en búsqueda de la paz.
El mandatario estadounidense reunió a líderes europeos y abrió la puerta a un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos y su par ucraniano expresaron su expectativa de que la cumbre en la Casa Blanca con líderes europeos abra la puerta a un diálogo con Vladimir Putin.
Bolivia se encamina a una histórica segunda vuelta presidencial entre el centro y la derechaMundo18/08/2025
Rodrigo Paz lidera sorpresivamente las elecciones, dejando atrás a los conservadores tradicionales y marcando un posible cambio en la política boliviana.
Israel prepara el traslado de gazaties y crecen las protestas de israelíes contra el gobierno
Netanyahu quiere seguir con una ofensiva a gran escala en Gaza y planea trasladar personas hacia el sur de Palestina. Familiares de rehenes de Hamás protestan por falta de soluciones.
Cinco personas, entre ellas tres niños, permanecen internados en Ushuaia por monóxido de carbonoPoliciales21/08/2025
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
El Gobierno anunció una bonificación en las facturas de luz para los usuarios de Tolhuin por los cortes energéticosTierra del Fuego21/08/2025
La medida fue instruida por el gobernador Gustavo Melella como compensación por los cortes de energía registrados en los últimos días.
Mamá de Ushuaia pide ayuda solidaria para acompañar a su hija operada de escoliosis en Buenos AiresBuenos Aires21/08/2025
La vecina de Ushuaia acompaña a su hija de 11 años en Buenos Aires, tras una compleja cirugía por escoliosis, y solicita ayuda solidaria para afrontar los altos costos de alojamiento y recuperación.
El epicentro se localizó a más de 712 km de Ushuaia y 250 km al noroeste de la Base antártica chilena Frei.
Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de UshuaiaPoliciales22/08/2025
Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.