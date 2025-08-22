Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de Ushuaia

Una mujer de 85 años y su hija de 54 fueron encontradas sin vida este jueves en un departamento de la Tira 7 del barrio Monte Gallinero, en Ushuaia, como consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono

Al arribar al lugar, la Policía constató que la llave de la puerta principal estaba colocada desde el interior, lo que obligó a los efectivos de la Comisaría Segunda a irrumpir en la vivienda. Allí se encontraron los cuerpos sin vida de Beatriz Esther Fortunato Polia (85) y de su hija Mabel Beatriz Rincón (54), cuyo deceso fue confirmado por personal médico del Hospital Regional Ushuaia.

En el domicilio trabajaron peritos de Policía Científica, quienes descartaron la presencia de indicios de criminalidad. También intervino personal de Camuzzi para realizar pericias en el lugar.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2 de la ciudad.