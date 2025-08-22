La detención se produjo luego de la denuncia de un joven, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.
Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de Ushuaia
Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.Policiales22/08/2025
Una mujer de 85 años y su hija de 54 fueron encontradas sin vida este jueves en un departamento de la Tira 7 del barrio Monte Gallinero, en Ushuaia, como consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono
Al arribar al lugar, la Policía constató que la llave de la puerta principal estaba colocada desde el interior, lo que obligó a los efectivos de la Comisaría Segunda a irrumpir en la vivienda. Allí se encontraron los cuerpos sin vida de Beatriz Esther Fortunato Polia (85) y de su hija Mabel Beatriz Rincón (54), cuyo deceso fue confirmado por personal médico del Hospital Regional Ushuaia.
En el domicilio trabajaron peritos de Policía Científica, quienes descartaron la presencia de indicios de criminalidad. También intervino personal de Camuzzi para realizar pericias en el lugar.
Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2 de la ciudad.
Cinco personas, entre ellas tres niños, permanecen internados en Ushuaia por monóxido de carbonoPoliciales21/08/2025
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
Gendarmería desarticuló una modalidad de narcomenudeo que utilizaba el delivery para distribuir estupefacientes.
El ladrón fue detenido tras una rápida investigación policial que permitió recuperar los celulares robados. La agencia de viajes afectada difundió el caso en TikTok.
Sucedió en una vivienda de la calle Alem al 1000, en Ushuaia, donde un delincuente fue detenido infraganti.
Colisión múltiple en pleno centro de Ushuaia involucró al menos cuatro vehículosPoliciales05/08/2025
Un quinto automóvil habría provocado el choque en cadena y se dio a la fuga antes de la llegada policial.
Allanamiento y aprehensión tras un asalto a un conductor de Uber Moto en Río GrandePoliciales05/08/2025
La policía secuestró elementos vinculados al hecho y detuvo a un joven por resistencia a la autoridad.
Con 160 votos opositores y 83 rechazos, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma que mejoraba haberes y bonos.
Los votos de Garramuño y Pauli sirvieron para apoyar a Milei y negarle el aumento a los jubiladosBuenos Aires20/08/2025
El diputado de Somos Fueguinos y de la Libertad Avanza Tierra del Fuego votaron en favor de blindar el veto presidencial, sumándose al bloque oficialista y al PRO en una decisión que dejó sin mejoras a los haberes mínimos.
El Gobierno anunció una bonificación en las facturas de luz para los usuarios de Tolhuin por los cortes energéticosTierra del Fuego21/08/2025
La medida fue instruida por el gobernador Gustavo Melella como compensación por los cortes de energía registrados en los últimos días.
Mamá de Ushuaia pide ayuda solidaria para acompañar a su hija operada de escoliosis en Buenos AiresBuenos Aires21/08/2025
La vecina de Ushuaia acompaña a su hija de 11 años en Buenos Aires, tras una compleja cirugía por escoliosis, y solicita ayuda solidaria para afrontar los altos costos de alojamiento y recuperación.