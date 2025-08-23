Actividades culturales, recreativas y familiares este fin de semana en Río Grande

📍 Museo Municipal Virginia Choquintel

📅 Lunes a viernes: 9 a 17 hs.

📅 Sábados: 15 a 18 hs.

📍 Alberdi 555

Se podrá recorrer las salas dedicadas a los pueblos originarios, la Causa Malvinas, Ciencias Naturales (biodiversidad fueguina), Historia local y la identidad riograndense.



📍 “RGA Alimentos” en el Paseo Canto del Viento

📅 Viernes y sábado: 10 a 20 h

📅 Domingo: 10 a 13 hs.

📍 Fagnano 650

Venta de pollos de la marca local “RGA Alimentos” y productos de emprendedores de la ciudad.



🎶 Recitales en pantalla gigante – Parque de los 100 Años

📅 Viernes: “Cuarteto” en Un Poco de Ruido

📅 Sábado: Set Electrónica Chris Luno – Elevator Music

📅 Domingo: “Ahora Rock” – Baglietto Vitale

⏰ Desde las 22 hs.

🎧 Quienes asistan en auto podrán escuchar el audio en FM 89.5.



Acto por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño

📅 Sábado 23 de agosto

⏰ 11:30 hs.

📍 Plaza Jujuy (Elcano y Av. Belgrano)

Homenaje al pueblo jujeño en una nueva fecha histórica.



🎉 “Diversión en Grande” – Mes de las Infancias

📅 Sábado 23 de agosto

⏰ 15 hs.

📍 Gimnasio Margen Sur (Wonska 429)

Actividades: show en vivo, juegos, inflables, torta y sorteos.

Participan: Escuela de Educación Vial, Tenencia Responsable, Defensa Civil, Juegoteca y Espacio Tecnológico.



🛍 Paseo “Mes de las Infancias”

📅 Sábado 23 y domingo 24 de agosto

⏰ 16 a 20 hs.

📍 Paseo Canto del Viento (Fagnano 650)

Habrá emprendedores, artesanos, gastronomía y espectáculos en vivo para toda la familia.



🎨 Taller de porcelana fría

📅 Sábado 23 de agosto

⏰ 17 hs.

📍 Paseo Canto del Viento (Fagnano 650)

Taller a cargo de Wonderland Accesorios.



🐾 Jornada de adopción de mascotas

📅 Domingo 24 de agosto

⏰ 15 a 18 hs.

📍 Centro Comunitario Municipal del Barrio Perón (Hugo del Carril 27)

Requisitos: ser mayor de 18 años y presentar DNI.