Actividades culturales, recreativas y familiares este fin de semana en Río Grande

La ciudad ofrece múltiples propuestas para todas las edades, con entradas libres y gratuitas.

Tenés que saber23/08/2025

📍 Museo Municipal Virginia Choquintel
📅 Lunes a viernes: 9 a 17 hs.
📅 Sábados: 15 a 18 hs.
📍 Alberdi 555
Se podrá recorrer las salas dedicadas a los pueblos originarios, la Causa Malvinas, Ciencias Naturales (biodiversidad fueguina), Historia local y la identidad riograndense.
 
📍 “RGA Alimentos” en el Paseo Canto del Viento
📅 Viernes y sábado: 10 a 20 h
📅 Domingo: 10 a 13 hs.
📍 Fagnano 650
Venta de pollos de la marca local “RGA Alimentos” y productos de emprendedores de la ciudad.
 
🎶 Recitales en pantalla gigante – Parque de los 100 Años
📅 Viernes: “Cuarteto” en Un Poco de Ruido
📅 Sábado: Set Electrónica Chris Luno – Elevator Music
📅 Domingo: “Ahora Rock” – Baglietto Vitale
⏰ Desde las 22 hs.
🎧 Quienes asistan en auto podrán escuchar el audio en FM 89.5.
 
Acto por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño
📅 Sábado 23 de agosto
⏰ 11:30 hs.
📍 Plaza Jujuy (Elcano y Av. Belgrano)
Homenaje al pueblo jujeño en una nueva fecha histórica.
 
🎉 “Diversión en Grande” – Mes de las Infancias
📅 Sábado 23 de agosto
⏰ 15 hs.
📍 Gimnasio Margen Sur (Wonska 429)
Actividades: show en vivo, juegos, inflables, torta y sorteos.
Participan: Escuela de Educación Vial, Tenencia Responsable, Defensa Civil, Juegoteca y Espacio Tecnológico.
 
🛍 Paseo “Mes de las Infancias”
📅 Sábado 23 y domingo 24 de agosto
⏰ 16 a 20 hs.
📍 Paseo Canto del Viento (Fagnano 650)
Habrá emprendedores, artesanos, gastronomía y espectáculos en vivo para toda la familia.
 
🎨 Taller de porcelana fría
📅 Sábado 23 de agosto
⏰ 17 hs.
📍 Paseo Canto del Viento (Fagnano 650)
Taller a cargo de Wonderland Accesorios.
 
🐾 Jornada de adopción de mascotas
📅 Domingo 24 de agosto
⏰ 15 a 18 hs.
📍 Centro Comunitario Municipal del Barrio Perón (Hugo del Carril 27)
Requisitos: ser mayor de 18 años y presentar DNI.

