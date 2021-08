Fernández: "Por un desliz, por un descuido se organizó una comida que no se debía haber organizado"

El presidente Alberto Fernández volvió a hablar hoy sobre el cumpleaños que se celebró en julio del 2020, en plena cuarentena estricta, en el cual participaban personas con motivo del cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez.

"En la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida que no se debía haber organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas yo dije que esto no debió pasar y pedí disculpas. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante el pueblo, que es al único que le debo una disculpa", dijo el mandatario durante la inauguración de un Centro Universitario de la Innovación en la Provincia de Buenos Aires.

"Algunos leyeron miserablemente mis sinceras palabras de arrepentimiento y dijeron que le eché la culpa a mi compañera -Fabiola Yáñez-. El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto", dijo enérgicamente.

"Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran", subrayó.

El Presidente quedó en una situación delicada y debilitada tras conocerse la fotografía que muestra a él celebrando un cumpleaños junto con personas, mientras millones de argentinos hacían el esfuerzo de quedarse en casa cumpliendo las normas establecidas por el propio Fernández.