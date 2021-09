Stefani presentó el proyecto "Pasaje Residente" para pagar los vuelos un 50% menos

El diputado del PRO por Tierra del Fuego y candidato a renovar la banca, Héctor "Tito" Stefani, presentó un proyecto de ley denominado "Pasaje Residente" el cual busca aplicar un descuento del 50% en la tarifa de los pasajes aéreos, para aquellos que se encuentran a mayor distancia de los aeropuertos de la zona de influencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En diálogo con Ushuaia 24, el integrante de Juntos Por el Cambio explicó que la iniciativa surge a partir de que "nosotros somos una provincia aerodependiente. Quedó más que claro durante toda la pandemia que eso ocurre y muchas veces nuestro mejor médico es el avión. Nosotros somos una provincia que está compuesta por su mayoría por corrientes migratorias de todo el país y esta es la última provincia argentina que se formó, y el avión para nosotros es una necesidad".

En ese sentido, planteó que en la situación actual se suman dos cosas: "durante el gobierno de Cambiemos había una apertura a otras líneas y a otras empresas que de alguna manera tenían pasajes baratos, accesibles, las famosas low cost, donde se habían incrementado mucho en un gran porcentaje la cantidad de vuelos".

Por otro lado, los argentinos se encuentran ante un escenario monopólico de Aerolíneas Argentinas, a partir de la salida de los low costs y otras empresas que operaban con vuelos de cabotaje. "Cuando el Estado nacional toma la decisión de que una sociedad anónima del Estado o mayoritariamente estatal tenga el monopolio de los vuelos y el valor de los vuelos los ponga su empresa, y si vos querés sacar un pasaje de un día para el otro los costos son altísimos".

Frente a esto, el Diputado propuso que los pasajes desde Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa, Cruz , Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "tengan un 50% de la tarifa residente, que paguemos la mitad de que lo vale un pasaje, y que el 30% de cada vuelo que venga tenga esa capacidad a la tarifa residente".

"Creo que es algo entendible, que nosotros lo necesitamos y es un proyecto que lo apoyaron otros diputados. Y entiendo que, en la política del Estado nacional, de creer que el Estado es el único que puede prestar servicios nosotros nos vemos muy perjudicados y esta es una forma de resolver el problema de todos los fueguinos", sostuvo Stefani.

Por otro lado, el parlamentario compartió la preocupación sobre la descontrolada inflación, que acelera el costo de los pasajes, como así también la salida de aerolíneas internacionales desde la gestión presidencial de Alberto Fernández. "Primero tenés un pasaje que no podés pagar, hay tratamientos médicos que no se pueden hacer acá y se tienen que hacer en Buenos Aires. ¿Y qué te pasa también? que no tenés vuelos, porque como no hay turismo ponen pocos vuelos y conseguir un pasaje con fecha es complicado, pero además te cambian la fecha de los vuelos", planteó.

"Hay una serie de circunstancias donde nosotros entendimos que somos aerodependiente", remarcó el diputado.