El Gobierno autorizó un aumento de entre 19 y 20% en las tarifas de gas para usuarios residenciales a partir de marzo, mientras que un 15% para las pequeñas y medianas empresas, según se dio a conocer mediante el decreto 91/2022, publicado en el Boletín Oficial.

La normativa golpea el bolsillo de los usuarios de las empresas Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Gas Cuyana, Gas del Centro, Litoral Gas, Gas NEA, Metrogas y Naturgy BAN. También, a Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN).

Por otra parte, la normativa autoriza un incremento de ingresos de 60% para las empresas transportistas y del 36% para las distribuidoras. Según lo dispuesto, se aplicarán distintos ajustes por categoría de usuario y cargo.

Así, para usuarios residenciales, el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35%, al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC). Para grandes usuarios, el cargo será del 70%; para subdistribuidores, del 10% y para el servicio general G -para usos no domésticos, en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima- 50%.

La suba de tarifas apunta a disminuir los subsidios que el Estado Nacional destina al sector energético, y es uno de los puntos que forma parte del acuerdo con el FMI.