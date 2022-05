Randazzo: “Cristina, Alberto y Massa son todos cómplices de una situación complicada”

El diputado nacional de Vamos Con Vos, Florencio Randazzo, aseguró esta mañana que “Cristina, Alberto y Massa son todos cómplices de una situación complicada” que atraviesa el país en materia económica, donde la inflación está en números récord, y a lo que se suma una interna en el gobierno entre el albertismo y el kirchnerismo.

En diálogo con “Esta Mañana” de Radio Rivadavia, el parlamentario sostuvo que las divisiones en el gobierno "es parte de la irresponsabilidad de esta coalición que nos gobierna, entre comillas".

"Veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo y no puedo creer que grado de irresponsabilidad que tienen, con los problemas que tiene la Argentina. Nadie es víctima de esto, Cristina, Alberto y Massa son todos cómplices de una situación complicada que los pone fuera de sintonía con lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos que están preocupados por los niveles de inflación, que son superiores a los que tienen anualmente países de la región y hay resuelto en el siglo pasado”, apuntó.

“Me parece que con las dificultades que tiene Argentina en materia de inflación, en materia de la falta de generación de empleo en la falta de dólares, que sabemos que eso trae inconvenientes importantes en la cadena productiva, están perdiendo tiempo en estas pujas menores”, agregó.

Para Randazzo, "Alberto Fernández es cómplice de esta situación" porque “la diferencia que veo de otros Gobiernos que hemos visto muchos, la interna nunca estaba en cuestionamiento al Poder Ejecutivo, al Presidente de la nación, está claro, me parece que inclusive hasta hay una falta de respeto y de pérdida de autoridad, pero esto lo permite el Presidente de la Nación, aparte la discusión no son discusiones de fondo vinculados a los problemas que preocupan a los argentinos".

En esa línea, dejó en claro que "hay cero gestión, pero lo que no coincido es que Cristina no sea responsable de eso. No hay gestión, la gestión requiere compromiso, requiere trabajo y no hay mejor política que la buena gestión que aquella que mejora la calidad de vida de la gente".

Consultado sobre la actitud de la Vicepresidenta en este escenario de interna, el parlamentario dijo desconocer “qué es lo que quiere hacer”, sin embargo aseveró que “cada día que pasa perjudica más a millones de argentinos, porque cada día en la Argentina hay más inflación, hay más desocupación, crecen los planes, hay más conflicto social, hay más dificultades para aquellos que producen poder tener un escenario de previsibilidad para que sea un país más normal, un país con sentido común".