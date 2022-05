Requejado: “El 70% de la ciudad se manifestó en contra de la reelección”

El candidato de la lista de Juntos por el Cambio, Ramiro Requejado, aseguró anoche “el 70% de la ciudad se manifestó en contra de cuestiones de la reelección” del Ejecutivo municipal, al tiempo que felicitó a las listas de la oposición.

En diálogo con Radio Provincia Ushuaia, el comerciante sostuvo “desde un primer momento trabajamos para que haya gente que no esté en la actividad política cotidiana. Que la ciudad de Ushuaia se haya manifestado en contra de esta reforma y sin ningún consenso me parece que es buenísimo. Después creo que es anecdótico, por lo menos para nuestro espacio, quienes ocupan las dos bancas, porque entendemos que estamos haciendo una defensa más allá de los individual”.

A partir de los resultados, Requejado aseguró que todos los espacios opositores “coincidíamos en las cosas que teníamos que defender, no había mayores disensos y esperamos que eso se siga sosteniendo. Me parece que tenemos que cumplir lo que planteamos durante este mes y medio todas las fuerzas y no tengo duda de que así va a ser”, al tiempo felicitó “a toda la oposición porque hemos hecho un trabajo de alguna manera en conjunto para poder primero visibilizar lo que estaba pasando ante la negativa del Ejecutivo municipal de contarle a los ciudadanos qué es lo que pasaba, qué se iba a votar y cuándo se iba a votar”.

También buscarán “consensuar y trabajar en qué es lo mejor para la ciudad, dejando de lado las mezquindades y cuestiones que tienen que ver para el 2023, ya que a nosotros de Junto por el Cambio nos dieron las dos bancas para que cuidemos lo mejor para la ciudad y no lo mejor para las personas que van a estar” compitiendo en las próximas elecciones.

Sobre el resultado en general sobre las elecciones, el candidato le pareció “excelente” ya que “el 70% de la ciudad se manifestó en contra de cuestiones de la reelección”.

“Me parece buenísimo que haya diferentes ideas para una carta Orgánica, porque es lo que necesita una Carta. Hubiera sido tremendo que tenga solo una mirada que es lo que se buscó desde el día 1 y creo que ese es el mayor triunfo que puede tener hoy y orgullo que puede sentir la ciudad. La ciudad se manifestó y quiere ideas diferentes, que piense en su futuro, que piense su ciudad a 40 años”, afirmó.

La votación de la gente

En cuanto a los votos dispersos que se escrutaron este domingo, Requejado entendió que "estamos en un momento bisagra en donde la vieja política, toda la vieja política, va a tener que poner una mirada mucho más profunda".

La victoria de la oposición también se debe a que "los argentinos estamos un poco cansados de siempre las mismas caras y las mismas cosas. No nos olvidemos que hace una semana el Presidente de la Nación vino a decir que hay una tercer elección, violando lo que dice la Carta Orgánica, lo mismo dijo el Gobernador. Me parece que son cuestiones que a la gente ya no se la puede llevar de la nariz”.