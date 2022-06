Patricia Bullrich: "Los planes sociales en la Argentina deben terminar"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró hoy que los planes sociales en Argentina "deben terminar", al cerrar de manera virtual el encuentro regional de la Fundación Pensar sobre desarrollo social que se llevó a cabo en Salta con la participación de representantes de provincias norteñas.

"Los planes sociales en la Argentina deben terminar, porque es un plan de paralización de progreso, de paralización de la movilidad social, de la capacidad de la familia de pensar que hay otra salida, es la pérdida de todos los derechos sociales que tienen los trabajadores", aseguró Bullrich.

La dirigente habló de manera virtual en el cierre del encuentro regional de la Fundación Pensar, que desde ayer y hasta hoy se desarrolló en Salta, con representantes locales y de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

"Hay que modernizar el mundo laboral y desestructurar la política social", afirmó, tras lo que propuso "un cambio del nombre de política social por uno de reinserción de una población social, educativa, de hábitat, de cultura, de educación".

Bullrich indicó que tiene "la convicción profunda respecto a que las políticas sociales desarrolladas a lo largo de más de 20 años han sido políticas que no han generado capacidad de darle a los ciudadanos una salida de la pobreza".

Asimismo, opinó que el actual es "un gobierno dividido, que tiene una gran desfachatez frente al compromiso".

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "no hay política social sin trabajo; no hay para distribuir lo que no se genera".

Al abrir la segunda jornada del encuentro en Salta, de manera presencial, Rodríguez Larreta sostuvo que "si no tenemos una visión integral apoyada por un amplio sector de la sociedad, no vamos a salir adelante".

"Al plan hay que formularlo escuchando a la gente. Tenemos que llegar con ese plan consensuado con nuestra fuerza política pero también con los sectores productivos, del trabajo, con los sectores sociales", consideró el jefe de Gobierno porteño.

Por ello, apuntó que "necesitamos volver a crecer para generar trabajo de verdad, privado, sostenible y de forma federal", y agregó: "No hay política social sin trabajo".

"Necesitamos una firme decisión política de quienes ejercen el poder nacional para volver a ser un país federal, como dice la Constitución. Uno de los pilares de nuestro plan nacional tiene que ser la recuperación del federalismo", concluyó.

El Encuentro Regional Norte de la Fundación Pensar, un espacio del PRO que prepara equipos técnicos de cara a la construcción de una propuesta de gobierno de Juntos por el Cambio con vistas a los comicios de 2023, estuvo enfocado en la temática de desarrollo humano.

De las jornadas de trabajo participaron el presidente de la Fundación Pensar a nivel nacional, Franco Moccia; el secretario general de la Fundación Pensar, Francisco Quintar; y los presidentes de la Fundación Pensar de la región norte: Graciela Lena, de Salta; Jorge Hiruela, de Jujuy; Tobías Gordillo, de Tucumán; Facundo Filippi, de Santiago del Estero; y Raúl Macaroff, de Catamarca, entre otros.

Ayer, el expresidente Mauricio Macri fue el encargado de la apertura del encuentro, de manera virtual.