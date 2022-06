Malvinas: Para Cafiero, Alberto Fernández dejó "sin argumentos" a Boris Johnson

El canciller argentino Santiago Cafiero consideró hoy que el premier británico, Boris Johnson, "se quedó sin argumentos" ante la postura que el presidente Alberto Fernández le transmitió en la reciente reunión bilateral que mantuvieron, en relación a que cualquier avance comercial entre ambos países está condicionado a la aceptación de Reino Unido a discutir la soberanía de las Islas Malvinas.

El Presidente mantuvo el lunes una reunión con Johnson y, si bien ambos hablaron de una potencial complementariedad económica entre ambos países, el mandatario argentino señaló que no existe posibilidad de avances mientras no comience una negociación por la soberanía de las Islas Malvinas.

En una conferencia de prensa realizada ante los medios argentinos presentes en Alemania, donde asistió a la reunión del Grupo de los Siete (G7), el jefe de Estado informó que el diálogo bilateral incluyó la temática de la guerra en Ucrania y otros temas, pero que todo intercambio era imposible sin tratar la cuestión del Atlántico Sur.

"Johnson me agradeció la participación en el G7 y escuchó las particularidades de la posición argentina sobre Ucrania. Pero en un momento le dije: 'Quiero ser honesto con usted, es difícil que nos podamos sentar a hablar de otros temas sin sentarnos a hablar de Malvinas'", dijo Fernández.

Esta mañana, en declaraciones a Radio 10, Cafiero contó que "el Presidente le planteó a Boris Johnson la importancia de poner sobre la mesa el tema de la soberanía de Malvinas, nuestro territorio está siendo usurpado". Y agregó que "si bien el primer ministro británico esgrimió el argumento de la autodeterminación como principio, el Derecho internacional le da la razón a Argentina frente a lo que sucede en las islas".

Asimismo, Cafiero explicó que frente a esto Johnson "se quedó sin argumentos" y "la reunión naufragó".

En otra entrevista, con Radio Con Vos, el canciller sostuvo que el premier británico quedó "descolocado" ante los argumentos del jefe de Estado argentino: "Creo que la actitud (de Johnson) es... Che, pensé que íbamos a tener otra reunión", graficó.

"La reunión la pide Boris Johnson y el inicio de la reunión fue un inicio en el que con mucha verborragia el premier británico empieza a comentar todas las potencialidades comerciales que existen en este contexto de incertidumbre" dado por la guerra en Ucrania, relató el canciller y detalló que ante la exposición de su par inglés "el Presidente (Fernández) lo paró en seco y le dijo: 'No, no, no. Usted no entiende, si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de toda la agenda que usted está planteando va a poder avanzar".

"Creo que (el premier británico) no se esperaba esa repuesta del presidente argentino", evaluó Cafiero, y arriesgó: "Lo asesoraron mal (a Johnson) o pensaron que acá había una lectura distinta".

En ese sentido, marcó que "quizás Johnson estaba acostumbrado a conversar con el gobierno anterior, que banalizaba la causa Malvinas", y recordó: "Hay elementos para que los británicos piensen que la Argentina había tomado otro rumbo, pero ahora quedo claro que no es así, que eso que hizo el gobierno de (Mauricio) Macri con la soberanía de Malvinas fue un accidente en la historia, y nosotros desde la Cancillería dimos vuelta todo lo que sus arreglos decían".

Sobre esto último, el canciller se mostró sorprendido por la falta de previsión del británico sobre que la Cuestión Malvinas sería planteada por el Presidente argentino en ese encuentro bilateral ocurrido pocos días después del respaldo que el Comité de Descolonización de la ONU brindara a la postura argentina en el diferendo con el Reino Unido.