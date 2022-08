Nieve sí, nieve no: Karamanian anticipa el tiempo para el fin de semana

El meteorólogo de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriel Karamanian, habló hoy sobre cómo estará el clima el fin de semana donde la nieve podría volver, pero no para quedarse al menos en las calles de la ciudad.

En diálogo con FM Master´s, el profesional dijo que “la nieve no se ve en los próximos cinco o seis días, al menos sobre la ciudad. Ahora, particularmente el fin de semana tenemos un día bueno y un día relativamente malo".

"El día sábado, el día de mañana se va a presentar muy bueno, va a presentar con muy poca nubosidad, va a estar frío en horas de la mañana con alguna helada, pero en general va a hacer una buena jornada, te diría hasta entrada la tarde donde va a abundar el sol y el aire medio primaveral hacia el mediodía”, anticipó.

No obstante, “lo que hay que esperar es un desmejoramiento del tiempo. El día sábado en la tarde noche y bueno y el día domingo, ya con alguna condición más inestable, con más nubes. Es muy probable que haya también alguna precipitación de tipo débil” por lo cual el fin de semana estará “un 50 y 50, con buen tiempo el sábado y relativo mal tiempo el domingo”.

“El día domingo va a traer un poco de viento del sector norte durante la mañana, con condiciones inestables, cielo nublado y alguna precipitación de tipo de lluvia, pero no de nieve”, amplió.

Para el lunes el clima podría “mejorar un poquito las condiciones y volveríamos a ver el sol, y un tiempo prácticamente agradable sobre la ciudad”.

En cuanto a la falta de nieve, Karamanian analizó que “no faltó nieve en los centros invernales. Quizás la ciudad sí tuvo escasa cantidad de nieve, pero en los centros invernales hay nieve. Entonces se dio esa particularidad de un invierno que fue precipitado y si querés nevador en la zona alta en los valles”, con lo cual “simplifica la tarea sobre la ciudad”.

Por otra parte, el meteorólogo se refirió al intenso frío que se vive durante el invierno en Tolhuin a diferencia de años anteriores. “El centro de la isla suele ser mucho más continental que el que vive en la zona norte o de Ushuaia que está muy afectado por el canal por aire marítimo, que suele ser amortiguador de las temperaturas. No me consta que hayan sucedido 18º bajo cero, pero no lo descarto”.

Sobre el invierno fueguino, el profesional del tiempo observó “generalmente tenemos una memoria corta en el sentido de lo que nos pasa, no esto en meteorología pasa mucho que creemos que el invierno fue como en los últimos 15 días. Nos tocó 6 o 7 días de sol y creemos que es un buen invierno cuando tuvimos un junio nublado”.