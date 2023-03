Los comercios y pymes del país exigen "reglas claras para mantenerse competitivo"

En un encuentro entre el sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los comerciantes y dueños de pymes reclamaron "reglas claras para mantenerse competitivo" frente a las problemáticas que deben lidiar día tras días.

Del encuentro, primeramente se puso en la mesa la repercusión de la iniciativa, a través de la cual CAME brindó apoyo institucional a las entidades que gestionan distintos Centros Comerciales Abiertos, para implementar promociones navideñas a fines de 2022. La acción, que se extendió a 120 ciudades de 19 provincias, no solo representa un éxito al estimular las ventas del comercio, sino porque además fortalece los vínculos de las entidades gremiales empresarias con las autoridades locales por medio del trabajo conjunto.

Por otro lado, se abordó el flagelo de la venta ilegal y los perjuicios que representa tanto para el comercio formalmente establecido como para la comunidad. En ese sentido, se propuso definir acciones para advertir, desde CAME, acerca de las formas en las que la actividad informal, a través de la mercadería que comercializa, pone en riesgo la salud de las personas.

También, un aspecto central del encuentro fue el repaso de irregularidades que se registran en las compras con tarjetas de crédito, que incluyen desde contracargos y costos imprevistos, hasta distintos tipos de fraude a los que están expuestos los comercios. Los presentes mencionaron experiencias propias y de las localidades que representan. Desde el sector se apunta definir reglas claras y mecanismos que protejan a los comercios de estas amenazas.

Otro tema que perjudica al comercio y se trató durante la reunión fue la problemática relacionada con los depósitos bancarios y las trabas que encuentran los comerciantes al momento de concurrir a las entidades financieras.

En cuanto al abordaje de aspectos positivos, se repasaron las gestiones que se están realizando para llevar adelante Centros Comerciales Abiertos en distintas provincias. Se mencionaron actividades y logros en proyectos en marcha y se destacaron las expectativas en torno a nuevos convenios.

Los presentes también compartieron la actualidad del comercio en sus ciudades y regiones. Se presentaron propuestas e inquietudes desde Catamarca, Concepción del Uruguay, Esperanza, Mar del Plata, Mendoza, Morón, Pergamino, Salta, San Miguel, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, y Villa Ángela, entre otras localidades.

Para cerrar el encuentro, Fabián Tarrío, director del Sector de Comercio y Servicios, reflexionó acerca de los indicadores -como las compras a través del programa Ahora 12-, que reflejan la actividad comercial en todo el país: “Estudios recientes revelan una concentración del consumo en zonas como la Provincia de Buenos Aires y CABA, con cifras muy superiores a otras regiones. Desde CAME debemos trabajar para que esta inequidad no sea tan marcada. No solo hay que fomentar el consumo, sino también el turismo y la producción. La red federal que todos ustedes integran es clave para involucrar a los gobiernos locales y regionales con el fin de encontrar un camino más equitativo”, manifestó.