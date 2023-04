Espert: El Gobierno caerá "en los mismos errores de siempre" si hace un acuerdo de precios y salarios

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, aseguró hoy que el Gobierno caerá "en los mismos errores de siempre" si avanza con un acuerdo de precios y salarios que se fijó a partir de la escalada de la inflación y disparada del dólar blue.

"Eso sería repetir fracasos. Hemos hecho más acuerdos de precios y salarios que almuerzos y cenas en los últimos 50 años", aseveró el libertario.

En ese sentido, sostuvo que el ministro de Economía, Sergio Massa "está tratando, sin escrúpulos, de que el kirchnerismo tenga los menores costos posibles del desastre que ha generado. Esto es lo que tendremos de acá hasta octubre", cuando se realicen las elecciones presidenciales.

En declaraciones al programa HTH, de FM Blue, el economista señaló además que "el kirchnerismo no va a renunciar al empresariado corrupto con el que negocia todo. Y no van a hacer una reforma del Estado para reducir el gasto porque también es su negocio".

"Tampoco van a cambiar las leyes laborales porque no le importa el trabajador, sino que le importan los sindicalistas corruptos", se quejó.

Frente a esto, el Diputado le pidió al presidente Alberto Fernández que "por más que haya decidido no ir por la reelección, no abandone a los argentinos y no deje de gobernar".