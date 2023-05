Docentes del SUTEF llevaron adelante una jornada de paro y movilización

Docentes del SUTEF llevaron adelante hoy una jornada de paro y movilización a Casa de Gobierno, en Ushuaia, con distintos reclamos entre ellos la inflación, aumento salarial, subsidios a los alquileres, y un gran mercado popular con precios por debajo de las grandes cadenas de supermercados en la ciudad.

En puertas del edificio gubernamental, el secretario General del SUTEF, Horacio Catena, comenzó su discurso solidarizándose con la docencia salteña que llevan adelante jornadas de paro, para luego solidarizarse con los trabajadores metalúrgicos de NewSan que reclaman mejoras salariales, y por la cual fueron despedidos y luego reincorporados por una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo.

Entre los reclamos del sector docente, el dirigente manifestó que "lo que nos está pasando no es un problema natural y nada que se pueda prever o solucionar, no hay nevadas ni tsunami, sino que acá hay medidas de corte económico de centralidad estratégica que hace que nosotros la estemos pasando mal. Porque no es cierto que no hay recursos. Este año, la Argentina la inflación está por encima del 8% y ya nadie niega que los trabajadores estamos por debajo de la línea de pobreza. Hoy cualquier dirigente político no niega que los trabajadores somos pobres, y mientras eso sucede se fueron 5 mil millones de dólares al FMI que no se investigó dónde fueron, quiénes lo fugaron, quiénes se enriquecieron donde están, mientras tanto eso se paga con escuelas que no se arreglan, con salarios que no llegan”.

Por otra parte, Catena afirmó que desde el SUTEF “no plantemos locuras” ya que sino se logra los aumentos de salarios que “se regulen los alquileres” porque “estás condenado a irte [de la Provincia] u ocupar algún lugar de poder”.

“Cuando nosotros decimos que hay que intervenir, nosotros no creemos que hay una sola medida que sea solo regular los alquileres, queremos que dispongan tierra y recursos para urbanización, para construcción y créditos para la autoconstrucción”, planteó para luego exponer el caso de una docente que debe pagar más de 600 mil pesos para ingresar a un alquiler.

También, el gremialista reclamó por “un lugar de tránsito donde los pibes y pibas puedan permanecer los primeros meses en la Provincia, como para poder quedarse” y no deban retornar a sus provincias.

En ese sentido, pidió que la docencia sea subsidiada en los alquileres como sucede con las grandes empresas, hoteles, y demás sectores que obtienen enormes ganancias en la ciudad: “Nos tienen que subsidiar el alquiler, porque ningún trabajador de la educación tiene que pagar más de un 20 % de un cargo de jornada simple por un alquiler”, sostuvo.

Entre otro punto, Cadena reclamó a los gobiernos “poder comprar un sache de leche en una sola cuota, porque hoy nuestros compañeros cada vez que vamos pagamos la tarjeta en 3, 6 veces, y pagamos el arroz, la leche, porque no hay elementos tan caros en los carritos de la docencia fueguina. Entonces pedimos esas ferias para conseguir cosas más baratas, y queremos que los tres intendentes, el gobernador de la Provincia, armen un gran mercado popular a precio popular”.