Laura Avila: "Presenté la declaración de emergencia habitacional en Ushuaia"

"Hay una crisis habitacional que vive Ushuaia, que no es ajena a lo que sucede en la provincia, el país y el mundo; y estos proyectos son parte de otros que hemos presentado desde nuestra banca para hacer frente a esta situación" explicó hoy la concejala Laura Avila, autora del proyecto que declara la emergencia habitacional en Ushuaia por dos años y que fue aprobada hoy en la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

La edil explicó que "esta emergencia va a permitir a nuestra ciudad de manera inmediata articular las políticas públicas necesarias y ordenar el alquiler turístico, para dar una respuesta rápida a nuestro pueblo dando cumplimiento a lo que establece la Construcción Nacional y la Carta Orgánica Municipal".



"A partir de esta emergencia el ejecutivo municipal va a poder diseñar las herramientas necesarias, acuerdos con el IPV para la ejecución de soluciones habitacionales y para facilitar el acceso a la tierra y la vivienda, generando así un aumento de la oferta y una baja en la especulación inmobiliaria" precisó.



"Muy pocos inversores del sector privado están pensando en los vecinos y vecinas, la mayoría están pensando en el turista, tenemos que crear las políticas que estén a nuestro alcance, porque esta discusión se tiene que dar a nivel provincial y nacional pero también desde el Concejo Deliberante tenemos que intervenir con las herramientas que tenemos porque el Pueblo nos lo está pidiendo, es lo que necesita la ciudad".



Por otro lado, pero en el mismo sentido, la Concejala se refirió a "la Oficina de Información a Inquilinas, inquilinos, propietarias y propietarios que es una herramienta que estará a disposición de nuestros vecinos y vecinas para que puedan orientarse y obtener información sobre las leyes vigentes en materia de alquileres".



"Hoy el vecino y la vecina se siente desorientado y desamparado somos el Estado y tenemos que orientar a nuestros vecinos y vecinas, no podemos dejarlos solos, como Estado no podemos permitir que nuestros vecinos sean rehenes" precisó Avila y aclaró "no queremos que el privado deje de tener su ganancia o que las inmobiliarias dejen de velar por las propiedades, solo queremos generar un espacio que brinde seguridad a las familias de nuestro Pueblo".



"Tenemos una política importante desde la Municipalidad de Ushuaia para potenciar el turismo pero tenemos que asegurar también que los trabajadores y trabajadoras del turismo tengan donde vivir. Los edificios que se están construyendo piensan en el turismo y no en los vecinos y vecinas que construyen está ciudad todos los días" sostuvo Laura Avila.



El proyecto aprobado que crea la Oficina de Información a Inquilinas, inquilinos, propietarias y propietarios, es parte de una batería de proyectos que incluye la creación de un registro voluntario municipal de alquileres permanentes, un registro de alquileres turísticos y el aumento del impuesto a la vivienda ociosa junto con la declaración de la Emergencia Habitacional.