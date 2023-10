Soldado del ejército que huyó a Corea del Norte ahora es detenido por militares estadounidenses

Un soldado del ejército que huyó a Corea del Norte antes de regresar a Estados Unidos el mes pasado fue detenido por el ejército estadounidense, dijeron dos funcionarios el jueves por la noche, y enfrenta cargos que incluyen deserción y posesión de imágenes sexuales de un niño. .

Los ocho cargos contra Pvt. Travis King se detallan en un documento de acusación visto por The Associated Press. Los funcionarios que confirmaron el confinamiento de King hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los cargos no han sido anunciados públicamente.

La madre de King, Claudine Gates, dijo en un comunicado que amaba a su hijo “incondicionalmente” y estaba “extremadamente preocupada por su salud mental”.