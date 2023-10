Oficializan la adjudicación de espectro 5G

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) formalizó la adjudicación de bandas de frecuencias para la prestación de servicios 5G en el país a las empresas Telecom, AMX (que opera con el nombre comercial Claro), y Telefónica (Movistar), a través de la resolución 1473/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La misma dispuso el otorgamiento del lote 1 (frecuencias de entre 3.300 y 3.400 megahercios) a AMX Argentina, el lote 2 (entre 3.400 y 3.500 Mhz) para Telecom Argentina, y el lote 3B (entre 3.550 y 3.600 Mhz) para Telefónica Móviles Argentina.

Quedó, en tanto, vacante el lote 3 A comprendido por la banda de frecuencias entre 3.500 y 3.500 megahercios.

La disposición otorga a AMX, Telecom y Telefónica un plazo de 15 días para que realicen el pago de US$ 350.052.000; US$ 350.026.000 y US$ 175.013.000, respectivamente, lo cual podrán hacer en varios desembolsos.

Podrán hacer el pago en dólares o en pesos, tomando como tipo de cambio la cotización de cierre del dólar oficial del día previo a concretar el depósito.

En caso de no hacerlo, el Enacom queda facultado para revocar la adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, que cada empresa ya depositó oportunamente.