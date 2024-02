El Gobierno da de baja el plan "Potenciar Trabajo"

Lo anunció la Ministra de Capital Humano quien aseguró que "el que corta no cobra".

"No va a ser fácil: 100 años de fracaso no se deshacen en un día pero hoy es ese día; terminamos el camino de la decadencia" dijo el Presidente en su discurso.

"No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo" dijo el vocero presidencial.